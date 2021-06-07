  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
En az cami bulunan il belli oldu
18 yaşına girer girmez muhtar oldu
Almanya’da İsrail karşıtlığına ağır ceza: Vatandaşlık verilmeyecek!
Gündem Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum! En büyük balığı avladık
Gündem

Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum! En büyük balığı avladık

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, MİT tarafından düzenlenen Mahmur operasyonu hakkında "3 PKK'lı terörist aralarında Mahmur genel sorumlusu da var. Oltaya gelen en büyük balık avlandı." yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 11:32:00 -
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum! En büyük balığı avladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak'taki Mahmur kampı ile ilgili yaptığı 'burayı terörden temizleyeceğiz' sözleri sonrası yapılan operasyonda PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Mahmur sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldığı canlı yayında, "Son derece önemli bir tanımlama ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmur kampı ile ilgili olarak iddialı sözler sarf etmişti. Tam bu sözler sonrası riskli bir ortamda mahir bir operasyon yapıp 3 PKK'lı terörist aralarında Mahmur genel sorumlusu da var. Oltaya gelen en büyük balık avlandı. Devletin en üst makamı böyle bir açıklama yapıyor hemen sonrası ise bu başarılı operasyon düzenleniyor. Bu sizin ne kadar mahir olduğunuzu gösterir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Haber’de katıldığı özel yayında, terörle mücadelede Mahmur meselesini en az Kandil kadar önemsediklerini söylemiş, Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur’u kastederek BM’ye “Siz temizlemezseniz biz temizleriz.” mesajını vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sabo

devlet güclü erkeze diz çöktürür elhamdüllah
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay