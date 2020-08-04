Abdullah Ağar'dan çarpıcı iddia: Beyrut'u onlar vurdu
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ileri sürdü:
"Sahadan aldığım bilgi: Hizbullah’a ait bir silah üretim merkezi İsrail tarafından vuruldu. Ya içten bir kundaklama/sabotaj. Ya da dıştan bir etki."