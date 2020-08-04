Abdullah Ağar'dan çarpıcı iddia: Beyrut'u onlar vurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ileri sürdü:

"Sahadan aldığım bilgi: Hizbullah’a ait bir silah üretim merkezi İsrail tarafından vuruldu. Ya içten bir kundaklama/sabotaj. Ya da dıştan bir etki."