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Gündem

Abdullah Ağar'dan çarpıcı göktaşı sorusu

Erzurum, Ardahan, Oltu, Malazgirt, Artvin, Trabzon ve Ardahan’dan görülen göktaşı ile ilgili Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Göktaşı iddiaları var, ama göktaşı neden gökte patlasın?" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 23:28:00 -

Ağar paylaşımında "Bu akşam 20.30 sularında Erzurum, Ardahan, Oltu, Malazgirt, Artvin, Trabzon ve Ardahan’dan; “Gökyüzünde büyük bir patlama, geceyi gündüze çevirme ve gerisinde küçük bir duman bulutu bırakma şeklinde gözlemlenen olaya dair” Göktaşı iddiaları var, ama göktaşı neden gökte patlasın?" yorumunda bulundu.

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