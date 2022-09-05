Abdullah Ağar taşı gediğine öyle bir koydu ki!

Yeni Akit Ankara

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, “Bir babanın başına Diyarbakır’ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır’ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız” ifadeleriyle devleti alenen tehdit etmişti. Bu sözleri hatırlatan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından CHP’li Gürsel Tekin’e zor bir soru sordu…

Ağar şunları söyledi: “Dün HDP’li bilmem ne; ‘Bu memleketi başınıza yıkacağız’ demişti. Bugün Gürsel Tekin; ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ dedi. Bu memleketi başımıza yıktırmak için mi?”