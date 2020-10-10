Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı! Ateşkes ilanı sonrası ne oldu?
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ateşkes kararı sonrası Ermenistan ile ilgili paylaşım yaptı.
Ermenistan ile Azerbaycan arasında bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkes uygulanacak. Bu gelişme sonrasında Ermenistan’dan çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.
Abdullah Ağar, ‘Ateşkes ilanından sonra Ermenistan topçusu işgal ettiği Yukarı Karabağ-Hocalı topraklarından Azerbaycan ordusunun/masum sivillerin üzerine Goranboy’da Terter’de, Ağdam’da, Ağcabedi’de, Füzuli’ye ölüm kusuyor. Azerbaycan’a ATEŞKES, Ermenistan’a ATEŞBAS!’ dedi.