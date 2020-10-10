  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı! Ateşkes ilanı sonrası ne oldu?
Gündem

Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı! Ateşkes ilanı sonrası ne oldu?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ateşkes kararı sonrası Ermenistan ile ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:38:00 -
Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı! Ateşkes ilanı sonrası ne oldu?

Ermenistan ile Azerbaycan arasında bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkes uygulanacak. Bu gelişme sonrasında Ermenistan’dan çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdullah Ağar, ‘Ateşkes ilanından sonra Ermenistan topçusu işgal ettiği Yukarı Karabağ-Hocalı topraklarından Azerbaycan ordusunun/masum sivillerin üzerine Goranboy’da Terter’de, Ağdam’da, Ağcabedi’de, Füzuli’ye ölüm kusuyor. Azerbaycan’a ATEŞKES, Ermenistan’a ATEŞBAS!’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay