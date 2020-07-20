Abdullah Ağar paylaştı: Karargah hareketli

Meşru Trablus hükümetine bağlı Libya ordusu, darbeci Hafter güçlerinin elinde olan Sirte şehrinin batısına çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkıyat yaptı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından bugün Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Ankara'da görüştü. Toplantının ardından Akar, ''Darbeci Hafter'e yönelik desteğin kesilmesi elzemdir'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son olarak Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ankara'daki son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Karargah hareketli! MSB Akar ve GenKur Baş Org Güler Azerbaycan Sav Bak Yrd ve HvKK Korg Tahirov ile Nahçıvan Özerk Cum Ordu K. Org Mustafayev... Ve

bir diğer toplantıda Libya İçişleri Bak Başağa ve Malta Ulusal Güv ve İçişleri Bak Camilleri ile bir araya geldiler. Şimdi de Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile karargahta bir görüşme yapılıyor" dedi.