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Gündem

Abdullah Ağar işaret etti! Lübnan'daki patlamada ilginç detay

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamayla ilgili kritik bir ayrıntıya dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:02:00 -

Lübnan, onlarca ölü, binlerce yaralının olduğu büyük bir patlamayla sarsıldı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, patlama esnasındaki dikkat çeken bir ayrıntıya işaret etti.

Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"Artık nasıl yorumlarsanız! Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor."

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Yorumlar

billur

ya olum bir s.....gidin herşeye speküle etmeyin bıktık medyadanda politikasındanda vallaa milleti yordunuz be.
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tatlıcı

israil in yaptığı yakında ortaya çıkar dünya kitaplarla gün geçirirken TÜRK gençlerinin eline de bir cep telefonu vermişler kafalarını telefondan kaldıramıyorlar hani üstat ARİF NİHAT ASYA DİYOR ya oğlum hasan sen fatih in istanbul u fethettiği yaştasın hala oyundasın oynaştasın ne zaman uyanacak bizim gençlerimiz gaflet uykusundan bilmem sorarsan hepsi ATATÜRK çü ATATÜRK ü anıyorlar fakat anlamıyorlar ATATÜRK de ne güzel söylemiş değil mi beni övme sözlerini bırakın gelecek adına ne yaptınız bunu söyleyin yetişen balici tinerci alkolik anasını kesen babasını doğrayan nesille TÜRKİYE nereye gider bilmem
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