Abdullah Ağar işaret etti! Lübnan'daki patlamada ilginç detay
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamayla ilgili kritik bir ayrıntıya dikkat çekti.
Lübnan, onlarca ölü, binlerce yaralının olduğu büyük bir patlamayla sarsıldı.
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, patlama esnasındaki dikkat çeken bir ayrıntıya işaret etti.
Ağar, şu ifadeleri kullandı:
"Artık nasıl yorumlarsanız! Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor."