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Gündem Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:45:00 -
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında çatışmalar devam ediyor.

Gece boyunca devam eden karşılıklı çatışmalarda, Ermenistan cephesinde büyük zayiat olduğu belirtiliyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, iki ülke için kritik bir konum olan Fuzuli ile ilgili bir açıklama yaptı.

Abdullah Ağar yaptığı açıklamada, “Saha bilgisi: Fuzuli’yi aldık. Kelbecer’de çok güzel gelişmeler var” dedi.

Ermenistan cephesinde ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, cepheden kaçan askerleri için öldürülme talimatını verdi.

Ermenistan’ın Ağdere yönüne hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren toğçu birlikleri, Azerbaycan güçleri tarafından imha edildi.

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