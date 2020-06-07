Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! 'Mısır-Libya sınırında bir hareketlilik var'
Mısır'da darbeci Sisi ile Hafter arasında yapılan görüşmenin ardından Libya'da hareketli saatler yaşanıyor. Darbeci Sisi'ye bağlı güçler, Libya'ya doğru harekete geçti.
Darbeci Halife Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, dün Mısır'da darbeci Sisi ile buluştu. Görüşmenin üzerinden henüz 1 gün geçmeden Mısır tarafı, Libya sınırına asker ve mühimmat yığmaya başladı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Libya-Mısır sınırında bir hareketlilik söz konusu olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Abdullah Ağar, "Sisi’nin Mısır Ordusuna verdiği emir ve yaptığı açıklamalara paralel: Libya iç savaşına Hafter safında müdahil olmak üzere Libya-Mısır sınır bölgesinde görülen tank hareketliliği. Malum, benzer hareketlilik savaş uçağı-helikopter-Siha başta olmak üzere diğer as unsurlarda da var" ifadelerini kullandı.