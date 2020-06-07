Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! 'Mısır-Libya sınırında bir hareketlilik var'

Darbeci Halife Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, dün Mısır'da darbeci Sisi ile buluştu. Görüşmenin üzerinden henüz 1 gün geçmeden Mısır tarafı, Libya sınırına asker ve mühimmat yığmaya başladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Libya-Mısır sınırında bir hareketlilik söz konusu olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Abdullah Ağar, "Sisi’nin Mısır Ordusuna verdiği emir ve yaptığı açıklamalara paralel: Libya iç savaşına Hafter safında müdahil olmak üzere Libya-Mısır sınır bölgesinde görülen tank hareketliliği. Malum, benzer hareketlilik savaş uçağı-helikopter-Siha başta olmak üzere diğer as unsurlarda da var" ifadelerini kullandı.