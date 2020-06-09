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Abdullah Ağar CIA ve MOSSAD ajanının fotoğrafını paylaştı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvveti komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik gerçekleştirilen suikasta karıştığı öne sürülen CIA ve MOSSAD ajanına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:34:00 -
Abdullah Ağar CIA ve MOSSAD ajanının fotoğrafını paylaştı

İran’da CIA ve Mossad adına çalıştığı iddia edilen ve Süleymani suikastında ABD’ye bilgi aktardığı öne sürülen bir İran vatandaşının kısa süre içerisinde idam edileceği duyuruldu

İran'da CIA ajanı olduğu öne sürülen bir İran vatandaşının kısa zaman içerisinde idam edileceği açıklandı. İdam edilecek kişinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvveti komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik gerçekleştirilen suikasta karıştığı öne sürüldü.

İran yargı sözcüsü Golamhüseyin İsmaili tarafından yapılan yapılan açıklamada, "CIA ve Mossad'ın bir ajanı olan Mahmud Musevi-Mecid ölüm cezasına çarptırıldı. Kendisi, şehit Süleymani'nin nerede olduğu bilgisini düşmanlarımıza verdi" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD’nin Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el Mühendis’i yok etmesiyle sonuçlanan hava saldırısına dair Şam-Bağdat-Tahran uçuş detaylarını sızdırmakla ve ABD-İsrail ajanı olmakla suçlanan bu şahıs idam edilecekmiş.  O zaman sorular şunlar? 1-Bir ajan bu kadar yakına nasıl sızabildi? 2-ABD yada İsrail nasıl bu kadar yakın bir adamı satın alabildi? 3-Gerçekten ABD yada İsrail ajanıysa ABD yada İsrail ne yapacak? İsmi Seyyid Mahmut Musevi Mecit’miş ve Savunma Bakanlığında görevliymiş" dedi.

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