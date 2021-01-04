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Gündem Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’
Gündem

Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Irak’taki duruma dikkat çekerek, ‘Sanırım 2021, sorunun kalbine, büyük risk'e; Irak'ın parçalanmasına döndüğümüz yıl olacak’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:12:00 -
Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Irak ile ilgili bir harita paylaşan Abdullah Ağar, ‘Sanırım 2021, sorunun kalbine, BÜYÜK RİSK'e; Irak'ın parçalanmasına döndüğümüz yıl olacak’ dedi.

İşte o açıklamalar:

Harita, Irak'ı "en az" 3'e bölmeye kalkanlara ait... Ama bilirler ve isterler ki Irak bölünmeye başlarsa, bu 3'le kalmaz!

Türkiye ve bölge için Irak'ın istikrarı Suriye'ye kıyasla çok daha büyük bir hacme ve riske sahiptir.

Irak Ortadoğu'nun, OD jeopolitiğin ve küresel teolojinin kalbidir.

Türkiye; Irak'ı her an takip etmeye, siyaset, strateji üretip, inisiyatif ve etkiye hazır olmalıdır.

Sanırım 2021, sorunun kalbine, BÜYÜK RİSK'e; Irak'ın parçalanmasına döndüğümüz yıl olacak.

- Merkezi Hükümetin zayıflığı,

- Federal sistemin uygulanamayışı,

- Eko kriz,

- Petrol fiyatlarının düşüklüğü,

- Ülkeye İran-ABD müdahale ve kavgası,

- Mezhebi ve etnik fitne,

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