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Gündem

Abdullah Ağar: Biricik uçak gemileri Charles de Gaulle ortalıkta yok

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Fransa hakkında yaptığı açıklamada, "Fransız donanması pandemiden ciddi şekilde etkilendi. Biricik uçak gemileri Charles de Gaulle de ortalıkta yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 00:01:00 -
Abdullah Ağar: Biricik uçak gemileri Charles de Gaulle ortalıkta yok

Sosyal medya hesabından Fransa hakkında açıklamalarda bulunan Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Sanırım Fransızlar küsmüş! Türkiye'yi NATO'ya şikayet eden ve istediği sonucu alamayan Fransa NATO'ya Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian operasyonundan çekilmiş. 'Beyin ölümüne takıntılı' Macron yaşanan gerilim üzerine geçen hafta da "NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı” demişti. Yalnız biraz şüphelerim var. Fransız donanması pandemiden ciddi şekilde etkilendi. Biricik uçak gemileri Charles de Gaulle de ortalıkta yok. Limanlara çakılıp kalmışken; "Bari bir tepki patlatalım" demiş olmasınlar." diyerek Fransa ile dalga geçti.

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