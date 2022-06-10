Abdülkerim Bardakçı kimdir nereli kaç yaşında? Abdülkerim Bardakçı hangi takımda?
Jorge Jesus Fenerbahçe’nin yeni hocası olmasından sonra transfer konusunda hızlı bir atak geldi. Szalai’nin gönderilmesi durumunda Fenerbahçe ’nin savunma için ilk ismin Abdülkerim Bardakçı olduğu ileri sürüldü. Peki Abdülkerim Bardakçı kimdir? Abdülkerim Bardakçı nereli kaç yaşında? Abdülkerim Bardakçı hangi takımda oynuyor? Abdülkerim Bardakçı nerede oynadı? Abdülkerim Bardakçı hangi mevkide? İşte Abdülkerim Bardakçı’nın hayatı.
Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da doğdu. Stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dahil edildi.
Abdülkerim Bardakcı millî takım kariyeri
24 Mart 2021'de Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.