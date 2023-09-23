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Ekonomi Abdulkadir Uraloğlu'dan Türkiye'ye güzel haber geldi: Sakarya'ya süper hızlı tren gelecek! Yüzbinlerce kişiye ulaşacak, ilan etti
Ekonomi

Abdulkadir Uraloğlu'dan Türkiye'ye güzel haber geldi: Sakarya'ya süper hızlı tren gelecek! Yüzbinlerce kişiye ulaşacak, ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-09-23 20:40:00 - 2023-09-23 21:19:46
Abdulkadir Uraloğlu'dan Türkiye'ye güzel haber geldi: Sakarya'ya süper hızlı tren gelecek! Yüzbinlerce kişiye ulaşacak, ilan etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Sakarya'da olacak olan süper hızlı tren hakkında açıklaması: Akyazı-Ankara arasında yapılacak olan Orta Anadolu Otoyolu projesi ile ilgili konuştu. Projeleri yüzbinlerce kişi için güzergah olacak!

Sakarya'ya süper hızlı tren müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akyazı-Ankara arasında yapılacak olan Orta Anadolu Otoyolu projesi ile ilgili konuştu.

Türkiye'nin en çok kullanılan güzergahlarından olan Ankara- İstanbul arasında trafiği rahatlatmak isteyen hükümet, yeni bir otoyol projesini gündemine aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara ve İstanbul arasındaki güzergahta 'Orta Anadolu Otoyolu' projesi üzerinde çalışmalara başladı. Yeni otoyol Akyazı ile Ankara arasında yapılacak. Akyazı’dan başlayacak yol Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş’tan geçerek Ankara’ya ulaşacak. Türkiye’nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan koridorda önemli rol üstlenen Kuzey Marmara Otoyolu, “Orta Anadolu Otoyolu” ile direkt Niğde Otoyolu’na bağlanacak.

SÜPER HIZLI TREN AKYAZI'DAN GEÇECEK

'Orta Anadolu Otoyolu' projesi ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; "Ankara ile İstanbul arasında mevcut bir otoyolumuz var. Bu otoyol, Akyazı’da Kuzey Marmara Otoyolu ile artık yeni bir hat oluşturarak, bütün İstanbul’u kuzeyden kuşaklıyor. Günlük 50 bin trafiklere gelmiş durumdayız. Bu 50 bin trafik artık kapasitesinin dolması anlamında rakamlar ifade ediyor. 100 binlere geldiğinizde hizmet seviyesi düşecek demektir. Şu anki güzergah, Bolu Dağı Tüneli ile devam edip Düzce üzerinde devam eden bir güzergah. Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Göynük, Akyazı üzerinden geçen bir güzergah var. Oradan geçmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz. Otoyolu o güzergahtan projelendiriyoruz" dedi.

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