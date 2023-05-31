  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte batıyı çıldırtacak karar

Rusya'dan Türkiye şaşırtan dev yatırım! Olay projeler, müjde haber geldi: Petrol zengininden Türkiye'ye Havalimanı! Flaş karar

Ekşi Sözlük'te 'hain' hamle! AK Partili esnafı 'fişleme' çalışması

Sıcak haber geldi! Türkiye orada petrol aramaya başladı, müjdenin eli kulağında

Asgari ücrette alt sınır belli oldu! Süreç başladı, işte tarihi rakam

Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

Bakanlık harekete geçti! Rezalet görüntü! Küçük kızı alkol masasında oynattılar

Barış Arduç diziyi terk etti! Büyük Selçuklu hayranları şokta, final geliyor

Zelenski’den karşı taarruz açıklaması

31 Mayıs 2008: Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ın vefatı
Gündem Abdülkadir Selvi'nin yazısı İmamoğlu cephesini karıştırdı
Gündem

Abdülkadir Selvi'nin yazısı İmamoğlu cephesini karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:19:00 - 2023-05-31 11:25:41
Abdülkadir Selvi'nin yazısı İmamoğlu cephesini karıştırdı

Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstinaf’ın cezasını onadığını öğrendiğini iddia etti. Odatv Ekrem İmamoğlu'nun avukat ile görüştü, o iddiayı sordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'YSK üyelerine hakaret' suçundan aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi, 'İmamoğlu’na hapis cezası onandı mı' başlıklı yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş" iddiasında bulundu.

"Ne kadar doğru bilmem" diyen Selvi, yazısının devamında "Bunun üzerine 'Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar' diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

 

Odatv, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'a ulaştı. Polat yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun İstinaf Mahkemesi’ndeki dosyasında henüz bir gelişme olmadığını, UYAP sisteminde de kendilerine tebliğ edilen bir karar olmadığını söyledi. Polat, istinaf Mahkemesi’ni aradıklarını ve dosyanın hala sırada beklediği bilgisinin kendilerine verildiğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.

Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine “Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar” diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar.

İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, “Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam” diye düşünmüş olabilir.

Ekrem İmamoğlu zamana karşı yarış içinde. Siyasi yasak kararı onanmadan önce CHP Genel Başkanı olmak istiyor. Peki seçilebilir mi? Şansı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın imkânları ve İstanbul iş dünyasının desteğiyle bunu sağlayacak ekonomik gücü de var.

Ancak doğru bir stratejiyle hareket edip oyunu doğru kurması şartıyla."

Bomba İmamoğlu iddiası! Yer yerinden oynayacak
Bomba İmamoğlu iddiası! Yer yerinden oynayacak

Medya

Bomba İmamoğlu iddiası! Yer yerinden oynayacak

CHP'de İmamoğlu krizi: 'Kaftancıoğlu'nu görevden al' baskısı!
CHP'de İmamoğlu krizi: 'Kaftancıoğlu'nu görevden al' baskısı!

Gündem

CHP'de İmamoğlu krizi: 'Kaftancıoğlu'nu görevden al' baskısı!

İmamoğlu İstanbulluya hesap soruyor! Seçimlerin hemen ardından İSKİ'den suya zam teklifi
İmamoğlu İstanbulluya hesap soruyor! Seçimlerin hemen ardından İSKİ'den suya zam teklifi

Gündem

İmamoğlu İstanbulluya hesap soruyor! Seçimlerin hemen ardından İSKİ'den suya zam teklifi

Siyasi arenanın gözü bu kararda: İmamoğlu'na hapis cezası onandı mı?
Siyasi arenanın gözü bu kararda: İmamoğlu'na hapis cezası onandı mı?

Siyaset

Siyasi arenanın gözü bu kararda: İmamoğlu'na hapis cezası onandı mı?

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ad mad yok

Hani, dezenformasyonla mücadele birimimiz nerede? Önüne gelen canının istediği iddiayı ortaya atıyor, temizlemesi muhataplarına düşüyor. İşe bakın!

Doğruya Doğru

Sakın Ceza verilmesin kendini kahraman yapıp mağdurları oynayıp Cumhurbaşkanı bile olur bu tehlikeli tip zaten çok güzel rol yapıyor. Ülkeyi peşkeş çeker.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23