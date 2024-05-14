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Medya Abdulkadir Selvi’nin Özgür Özel aşkı nereden geliyor! Bakın şimdi de ne dedi
Medya

Abdulkadir Selvi’nin Özgür Özel aşkı nereden geliyor! Bakın şimdi de ne dedi

Yeniakit Publisher
2024-05-14 13:05:00 - 2024-05-14 12:22:49
Abdulkadir Selvi’nin Özgür Özel aşkı nereden geliyor! Bakın şimdi de ne dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili olumlu yazıları dikkat çekiyor. Söz konusu yazılar, “Selvi’nin Özel aşkı nereden geliyor” sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili olumlu yazıları dikkat çekiyor. Söz konusu yazılar, “Selvi’nin Özel aşkı nereden geliyor” sorusunun sorulmasına neden oluyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası iktidara yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi’nin sempatisi dikkat çekti. Özel ve Erdoğan’ın siyasette yumuşama sinyalleri verdiği görüşme sonrası Selvi’nin CHP Genel Başkanı’nın övdüğü yazılar ardı ardına geldi.

Selvi, son olarak Hürriyet gazetesinde yazdığı yazıda Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerilim siyasetiyle, Özgür Özel’in ise yumuşama ile ön plana çıktığının altını çizdi.

Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel ile Erdoğan arasındaki yakınlaşmayı kendisine karşı bir ittifak olarak gördüğünü belirterek, “O nedenle Özgür Özel’in elinin güçlendirilmesi gerekiyor. Özgür Özel olmadan yeni siyaseti yürütmek mümkün değil. O nedenle kendi tabanına, ‘Ben Erdoğan’la görüştüm ama olumlu sonuçlar aldım’ diyebilmeli” ifadelerini kullandı.


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