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Siyaset

Abdulkadir Selvi’den Muharrem İnce’yi zora sokacak soru

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e karşı başlatılan linç kampanyasına değinen Abdulkadir Selvi, CHP’li Muharrem İnce’ye ‘O zaman kadının adı yok muydu Muharrem İnce?’ diye sordu.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:53:00 -
Abdulkadir Selvi’den Muharrem İnce’yi zora sokacak soru

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, “Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktur” sözü yüzünden lince tabi tutulmasını konu edindi.

Selvi, tartışmalara sonradan dahil olan Muharrem İnce için, ‘gücünü Özlem Zengin’e karşı değil, Kemal Kılıçdaroğlu için kullansa CHP Genel Başkanı olur’ dedi.

O zaman kadının adı yok muydu Muharrem İnce?

Özlem Zengin’in sözü üzerinden sosyal medyayı harekete geçirenlerden biri Muharrem İnce’ydi. Muharrem İnce bu gücünü Özlem Zengin’e karşı değil, Kemal Kılıçdaroğlu için kullansa CHP Genel Başkanı olur. Cumhurbaşkanı adayı olduğunda başörtülü annesi ile görüntü vermeye özen gösteren İnce’nin başörtüsü konusundaki sicili pek parlak değil.

03.11.2009’da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a verdiği soru önergesinde, TRT’deki bir kameramanın saçlarını kışlık bere ile kapattığı, TRT’de türbanla çalıştığı yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını soruyor. Türbanlı kameramanın ismini veriyor. “Fatma Betül Gürtekin hakkında bir işlem yapılmış mıdır” diye soruyor. Peki Fatma Betül Gürtekin kadın değil mi? Onun çalışma hakkı yok muydu?

Üniversitelerde türbanı serbest bırakan düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor. Bu iki örnek yeter.

Sormak lazım, peki o zaman kadının adı yok muydu Muharrem İnce?

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Yorumlar

alo

cinsini, kalitesini, capsizliini, riyalarligini gorup emin oldugumuz boyle figurlerden biktik, gina geldi,
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