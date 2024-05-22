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Medya Abdulkadir Selvi'den MHP'yi kızdıracak yazı! Şimdi de bu talepte bulundu! AK Parti iktidarına ne faydası varmış
Medya

Abdulkadir Selvi'den MHP'yi kızdıracak yazı! Şimdi de bu talepte bulundu! AK Parti iktidarına ne faydası varmış

Yeniakit Publisher
2024-05-22 16:55:00 -
Abdulkadir Selvi'den MHP'yi kızdıracak yazı! Şimdi de bu talepte bulundu! AK Parti iktidarına ne faydası varmış

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlerin ardından ilginç ve 180 derece farklı mesajlar içeren yazılarına devam ediyor. Selvi, şimdi de Cumartesi Anneleri'nin 1000. haftasını anarak “90’ların karanlık dönemlerine karşı bir eylem olan Cumartesi Anneleri’ne yasak getirmenin, yaşlı başlı kadınların copla, sopayla dövülmesinin AK Parti iktidarına ne faydası var?” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlerin ardından ilginç ve 180 derece farklı mesajlar içeren yazılarına devam ediyor. Selvi, şimdi de Cumartesi Anneleri'nin 1000. haftasını anarak “90’ların karanlık dönemlerine karşı bir eylem olan Cumartesi Anneleri’ne yasak getirmenin, yaşlı başlı kadınların copla, sopayla dövülmesinin AK Parti iktidarına ne faydası var?” dedi.

Yerel seçimlerin ardından Osman Kavala ve Gezi tutuklularına dair yazıları ile gündeme gelen ve MHP tarafından çok sert bir şekilde eleştirilen Abdulkadir Selvi, Cumartesi Anneleri’nin 1000. Hafta eylemi öncesinde yine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilmesinin “yumuşama sürecine katkı sunacağını” öne süren Selvi, 90’lı yılların yasaklarını sürdürmenin Türkiye’ye bir faydasının bulunmadığını dile getirdi.

“Cumartesi Anneleri eylemlerine ilişkin olarak AK Parti iktidarının farklı uygulamaları oldu. İzin verildiği bir dönem oldu. Sonra yasaklandı” ifadelerini kullanan Selvi, Cumartesi Anneleri’nin 1000. haftada Galatasaray Meydanı’nda toplanmak istediğini hatırlattı.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“90’ların karanlık dönemlerine karşı bir eylem olan Cumartesi Anneleri’ne yasak getirmenin, yaşlı başlı kadınların copla, sopayla dövülmesinin AK Parti iktidarına ne faydası var? Türkiye’ye ne faydası var? 90’lar AK Parti’ye de Erdoğan’a da karşı olan yıllar değil miydi? Refah Partisi o dönemde kapatılmadı mı? Seçilmiş Başbakan Erbakan o dönem tasfiye edilmedi mi? Başörtüsü yasağı o dönem uygulanmadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şiir okudu diye hapse atılmadı mı? 90’lı yılların yasaklarını sürdürmenin Türkiye’ye ne faydası var?”

 

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