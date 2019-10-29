Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken ifadeler! Bağdadi’den sonra yeni plan

Bağdadi operasyonuna değinen Abdulkadir Selvi, Suriye’deki yeni plana dikkat çekerek, ‘ABD, Suriye’ye girene kadar DEAŞ diye bir örgüt var mıydı?’ ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar,

Türkiye ile Rusya’nın yaptığı 150 saatlik mutabakat bu akşam saat 18.00’de doluyor.

Rusya’dan YPG’nin çekilmeye devam ettiği yönünde haberler geliyor. Türkiye’de ise ihtiyatlı bir bekleyiş söz konusu. “Saat 18.00 olduğunda sahadaki duruma bakacağız” deniliyor. Hafta başına kadar ciddi bir çekilme söz konusu değildi. Son 48 saatte sahada hareketlilik artmaya başladı. Bugün Ankara’da olacak Rus askeri heyetiyle hem çekilmedeki son durum, hem de sınır boyunca 10 kilometrelik alandaki ortak devriye koordine edilecek.

ABD ile vardığımız mutabakata göre 120 saat bittiğinde, ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı olarak çekilmenin tamamlandığını bildirmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen sözlerin tam olarak tutulmadığı eleştirisini dile getirdi. Resulayn’dan gelen şehit haberleri de Erdoğan’ı doğruluyor.

O nedenle Rusya ile girilen geri çekilme süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Ama genel perspektif hem ABD ile hem de Rusya ile anlaşarak terör koridorunun ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan kazanımları koruma yönünde. Çünkü Suriye’de yeni bir süreç başlıyor. Yeni Suriye’yi şekillendirecek olan anayasa komisyonu bugün Cenevre’de başlıyor. Suriye yeniden şekillendirilirken Türkiye’nin, ABD ve Rusya ile diyalog halinde olması isteniyor. Çünkü iki ülke ile yürüttüğümüz kritik süreçler var. Ayrıca Türkiye, Suriye’yi şekillendiren güçlerden biri olmayı hedefliyor. Yoksa başımıza hangi çorabı öreceklerini bilemeyiz. Çağlayangil’in dediği gibi, “Ortadoğu’da bir yemek davetinde davetli listesinde değilseniz, menüdesinizdir.”

Erdoğan-Trump görüşmesi

Bu süreçte en önemli kilometre taşlarından birini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da Trump’la yapacağı görüşme oluşturacak.

Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesinden sonra Trump’ın Türkiye’ye teşekkür etmesi, 13 Kasım’da yapılacak olan görüşmenin zeminini daha da güçlendirdi. Türkiye, yakaladığı bu konjonktürü değerlendirmek istiyor. Bu süreçte her kim ki “Erdoğan Trump’la görüşmesin” diyorsa bilin ki yanlış yapıyor.

Trump’la görüşmeden yeni Suriye’nin inşa sürecinde nasıl etkili olacağız?

Trump’la görüşmeden Suriye’deki yeni denklemde YPG’nin pozisyonunu nasıl konuşacağız? Sahi, Trump’la görüşmeden o çirkin mektubunu nasıl iade edeceğiz?

Suriye masası kurulurken biz o masayı kuranlardan biri olmalıyız.

Bu arada Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Bağdadi operasyonu

Operasyona katılan 8 helikopterin Kuzey Irak’ta ABD’nin kontrolündeki bir üsten havalandığı söyleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon sürecinde ABD ile koordinasyon içinde olduğumuzu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Türkiye, ABD ile Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesinde işbirliği içinde olmuştur” dedi. Ama bu işbirliğinin şekli açıklanmıyor. Operasyonda ABD’nin, Irak ve Suriye’deki kendi kontrolündeki bölgelerden uçmayı tercih ettiği söyleniyor. Türk hava sahasının kullanıldığı yönünde bir bilgiye ulaşmadım. Bağdadi’nin doku örneklerinin Bucca cezaevinde kaldığı dönemden beri ABD’nin elinde olduğu söyleniyor. Vücut parçalarından kimliği belirlenmiş ama dişlerinden yapılan DNA testi emin olmalarını sağlamış. Bağdadi’nin ölümünün üzerinden 24 saat geçmeden yerine Abdullah Kardaş’ın getirildiği söyleniyor. Zaten Trump, “Kimi getireceklerini biliyoruz” demişti. Sadece “Abdullah Kardaş’ı atadık” demediği kalmıştı.

Abdullah Kardaş, Bağdadi ile birlikte ABD’nin kontrolündeki Bucca kampında devşirilmiş bir isim. Bucca süreci sonucunda Bağdadi ile Kardaş, El Kaide’den ayrılıp DEAŞ’ı kurmuşlardı. ABD, Bağdadi’yi ortadan kaldırarak DEAŞ karşısında zaferini ilan ederken, Abdullah Kardaş’ı sahneye sürdü.

Yeni plan ne?

ABD, Suriye’ye girene kadar DEAŞ diye bir örgüt var mıydı? Dünyaya korku salan örgüt, Suriye’de ABD kontrolündeki bölgelerden Toyota marka araçlarla gelip tek bir silah atmadan Musul’u ele geçirerek adını duyurdu. Sonra Suriye’ye dönüp içsavaşı büyüttü. DEAŞ, Esad’ın kalmasının en büyük meşruiyet aracını oluşturdu, PKK/YPG’nin Batılıların gözünde radikal dinci teröristlere karşı savaşan seküler Kürt güçleri imajını kazanmasını sağladı. İngiliz anahtarı gibi her kapıyı açtı. Sonunda miadını doldurdu. ABD, Usame bin Ladin başkanlığında El Kaide’yi kurdu. Görevini tamamlayınca El Kaide’yi tasfiye edip Usame bin Ladin’i öldürdü. ABD, Bağdadi başkanlığında DEAŞ’ı kurdu. Miadını doldurduktan sonra Bağdadi öldürüldü. Bağdadi’nin ortadan kaldırıldığı operasyonda DEAŞ’a ait kozmik bilgilerin ABD’nin eline geçtiği söyleniyor. Hem militan ağı hem de örgütün yapılanması açısından, DEAŞ’ın kozmik sırları ABD’nin elinde. ABD isterse bu bilgilerle DEAŞ’ın dünyadaki tüm ağını çökertebilir. Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen bilgilerle El Kaide pasifize edilmişti. Şimdi sırada yeni bir Suriye ve yeni bir plan var. Bakalım yeni plana uygun örgüt hangisi olacak?