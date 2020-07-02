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Siyaset

Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar: Diktatörün ülkesinde bunu yapabilirler miydi?

Abdulkadir Selvi, sosyal medyayla ilgili düzenlemenin hızla Meclis'e getirilip 15 Temmuz'dan önce yasallaşmasının beklendiğini yazdı. Selvi, Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’a yönelik cinsiyetçi hakaretlere ilişkin “Hani Erdoğan diktatördü? Diktatörün ülkesinde kızına, damadına, yeni doğmuş torununa bu saldırıyı yapabilirler miydi?” diye sordu.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:44:00 -
Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar: Diktatörün ülkesinde bunu yapabilirler miydi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili açıklamaları sonrasında beklenen "internet ayarı" geliyor. Abdulkadir Selvi konuya ilişkin yazı kaleme aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak’ın yeni doğan çocuklarının ardından çifte sosyal medyada hakaret edilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı. Erdoğan, paylaşımları kınadığı konuşmasında “sosyal medyayı kaldırmak istediğini” söylemişti. Erdoğan’ın sözlerine Cumhurbaşkanlığı’ndan düzeltme gelmiş ve ifadelerin çarpıtıldığı görüşü dile getirilmişti.

"Hani diktatördü?"

Selvi de bugünkü köşe yazısında konu hakkında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üzerinde konuşmak bile insanın içini acıtıyor. Bu alçakların peşini bırakmayacağız” dedi. Bu bir Cumhurbaşkanı’ndan öte bir babanın isyanıydı. “Bizim ailemizin başına gelenler 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına gelebilir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı haklı. İnsanlar sosyal medyanın saldırıları karşısında çoğu zaman kendini çıplak hissediyor. Hani Erdoğan diktatördü? Diktatörün ülkesinde kızına, damadına, yeni doğmuş torununa bu saldırıyı yapabilirler miydi?

"15 Temmuzdan önce yasalaşması bekleniyor"

Selvi, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak da şöyle yazdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin yapılmasını istedi. Pandemi nedeniyle Meclis’in 15 Temmuz özel oturumundan sonra tatile girmesi düşünülüyor. Sosyal medyayla ilgili düzenlemenin hızla Meclis’e getirilip 15 Temmuz’dan önce yasalaşması bekleniyor.

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Yorumlar

ali

gercek diktatorler varken, diktator diye algi yapan turkiye dusmani misyoner ve casustur. keske olsaydi da soyle yagli kaziga oturtaydi bu alcaklari
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Kanuni

Sübyana bu tür kelimeleri ancak Pedofili hastaları yapar, bu yüzden gözaltına alınanlar bebek katili olarak değerlendirilmelidir. Tabi bunu evde dizi seyreden siyasiler ve destekçileri anlayamaz.
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