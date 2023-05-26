Abdulkadir Selvi'den bomba "Erdoğan" iddiası! Hiç kimse bunu bilmiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden 3 gün önce adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi çekilme kararı sonrası aradığını, "Senin için ne yapabilirim, hasta olan annen için ne yapabilirim" diye sorduğunu belirtti.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Muharrem İnce yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndi. Sağlık durumu bozulan İnce sonunda çekildi. Ama sağlığı bozulan sadece Muharrem İnce değilmiş. Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce’nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce’yi aramıştı. İnce’yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce’nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor. 'Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti.'

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İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey."