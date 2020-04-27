Abdulkadir Selvi normalleşme sürecini yorumladı! ‘İki aşamalı süreçten bahsediliyor’

Koronavirüs salgını Çin'de başladı, ama tüm dünyayı etkisi altına aldı. Küresel salgınla mücadele eden Avrupa'da bazı ülkeler normal hayata dönebilmek için adımlar atmaya başladı.

Türkiye'de de iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmesiyle normal hayata daha erken dönüş umudu da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında ‘normalleşme’ adımlarının konuşulması bekleniyor.

Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından normalleşmenin nasıl olacağını yazdı. Selvi’nin aktardığına göre sosyal mesafenin korunabileceği bazı iş yerleri açılacak ancak okullarda uzaktan eğitim süresi mayıs sonuna kadar uzatılacak.

Selvi bugünkü köşe yazısında normalleşme sürecinin nasıl olacağına dair kabine ve Bilim Kurulu ile görüşme yaptığını söyledi ve şunları yazdı:

(Bilim Kurulu üyesi) Tevfik Özlü, bir uyarı ile başladı konuşmaya. “Aman gevşemeyelim, henüz tehlike geçmiş değil” dedi.

Ama veriler iyi geldiği için kontrollü bir normalleşme sürecine de yeşil ışık yakıyorlar. Görüşmelerimden edindiğim bilgiye göre, bugün Bakanlar Kurulu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yapacaklar. Ardından normalleşme takvimi masaya yatırılacak. İki aşamalı bir süreçten söz ediliyor.

1- Mayıs ayında tedrici bir normalleşme

2- Haziran ayında normalleşmenin genişletilmesi

ABD ve Avrupa’da da bazı ülkeler mayıs ayının başında kontrollü bir normalleşme sürecini başlatacaklar. Bizde daha ihtiyatlı bir süreç işleyecek. Öncelikle 1 Mayıs tatiliyle birleştirilerek 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

30 Nisan’da dolan okullarda uzaktan eğitim süreci mayıs sonuna kadar uzatılacak. AVM’ler konusu tartışmalı ancak berberler, marketler, toplu taşıma, oteller maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla açılacak.

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, mayıs ayı için üç noktaya dikkat çekti:

1- Bayram alışverişleri

2- Bayram namazı

3- Bayramlaşma

Bunlara önlem getirilecek. Bayram süresince şehirlerarası seyahat yasağı sürecek. Biz asıl rahatlamayı haziran başı itibariyle hissedebileceğiz. Bilim Kurulu üyeleri, gevşeme durumunda virüsün ikinci atağa geçmesi endişesini taşıyorlar.