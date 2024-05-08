Abdulkadir Selvi, “Kazan kaynıyor” deyip duyurdu! Meğer şok eden uyarı gelmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin kaleme aldığı yazısında CHP içinde ‘cumhurbaşkanı adaylığı kazanının kaynadığını’ belirtti. Selvi, İmamoğlu ve Yavaş’a dikkat çekti.

Abdulkadir Selvi, “Cumhurbaşkanlığı adayı tartışması Özel’e fayda sağlar mı?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Selvi yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek CHP içerisindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına değindi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Özgür Özel’in adaylığına yakın olduğunu kaydeden Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da dikkat çekti.

İmamoğlu’nun Özel-Erdoğan görüşmesinden rahatsız olduğunu iddia eden Selvi, CHP içinde Erdoğan ile diyaloğa karşı çıkanlar olduğunu belirterek “Ekrem İmamoğlu tüm hesaplarını 2028’de cumhurbaşkanı adayı olmak için yapıyor” dedi.

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Mansur Yavaş’a da dikkat çeken Selvi’nin yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

“Seçim başarısı cumhurbaşkanı adaylığı denklemine Mansur Yavaş’ı da dahil etti. Özgür Özel, Erdoğan’la görüşmeden sonra Mansur Yavaş’la bir araya geldi. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorunlarının çözümü için Erdoğan’la görüşebileceğini açıkladı. Bu da Erdoğan-Özgür Özel görüşmesine destek olarak algılandı. Mansur Yavaş geçen dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. İddialı bir siyasetçi olarak Mansur Yavaş da bu süreci takip ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL’E FAYDA SAĞLAR MI

Ali Mahir Başarır, Özgür Özel’in kader arkadaşı. CHP’nin Grup Başkanvekili. Elbette ki partisi ve Genel Başkanı için en doğru olanı yaptığına inanır. Buna hakkı da vardır. Gazeteciler olarak bize düşen süreçleri doğru yorumlamaktır. Bu açıklamanın Özgür Özel’e ve diyalog sürecine fayda sağlayacağından emin değilim.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘PARTİYİ PARÇALARSIN’ UYARISI

Kılıçdaroğlu barut gibi. Önceden Erdoğan’a karşı sert açıklamalar yapardı, şimdi okları Özgür Özel’e çevirdi. Önce “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” diye bir çıkış yaptı. Ardından Cumhuriyet Gazetesi’nde 10 maddede neden Erdoğan’la diyalog kurulmaz minvalinde bir yazı yazdı.

Hülasa Özgür Özel köprüler kurarken, Kemal Kılıçdaroğlu tam aksine kurulan köprüleri yıkmaya çalışıyor. Şurası belli oldu ki Kılıçdaroğlu, CHP içinde Erdoğan’la diyalog kurulmasına karşı çıkan ekibe oynuyor.

Şunu ifade etmekten geçemeyeceğim; Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun sertlik politikasından rahatsız değildi. Hatta Kılıçdaroğlu’nun üslubu en çok Erdoğan’a yaradı. Muhafazakâr tabanın AK Parti etrafında kenetlenmesini sağladı.

ERDOĞAN’LA DİYALOĞA KARŞI

Erdoğan’a kiminle yarışmak istersin diye sorulsa herhalde tereddütsüz Kılıçdaroğlu der. Çünkü Kılıçdaroğlu ile girdiği her yarışı kazandı. Adeta seçim kazandırma poliçesi gibiydi. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun hâlâ eski politikalarını dayatması siyaseten kazançlı bir yol değil.

Tekrar yemeğe dönecek olursak Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’de yemekte Özgür Özel’e Erdoğan’la diyaloğun yanlış olduğunu anlatmış. Bazı kaynaklar, “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” sözünün gündeme geldiğini söylüyor. Bazı kaynaklar ise gündeme gelmediğini ifade ediyor. Özgür Özel, Erdoğan’la görüşmesi hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmış. Kılıçdaroğlu çekincelerini anlatmış.”