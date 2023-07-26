Abdulkadir Selvi bombayı patlattı! Bunlar kavgada söylenmeyecek sözler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilen “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” sözünün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğunu öne sürdü.

"Kılıçdaroğlu’nun bırakmasını isteyen kim? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu’na açıkça, 'Senin geçmişin temiz değil' diyor. Bunlar kavgada söylenmeyecek sözler" diyen Selvi, yazısında şunları kaydetti:

“Ama Kemal Bey son haftaya girildiğinde özgüvenini kaybetmeye başladı. Panikledi. Kılıçdaroğlu’nu eleştirebilirsiniz. Hatta istifasını isteyebilirsiniz. Hatta seçim gecesi istifa etmesi gerekiyordu. Ama hakaret edemezsiniz. Muhalif bazı gazeteciler bu konuda çok kötü bir sınav verdiler. Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kılıçdaroğlu’na çok çirkin benzetmeler yaptılar. Kınıyorum.”



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