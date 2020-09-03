Abdulkadir Selvi açıkladı! Başkan Erdoğan ve Mansur Yavaş arasındaki görüşmenin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Ankara’nın sorunları ve yapılacak hizmetler ele alındı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Başkan Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı görüşmeyi yazısında anlattı.

Erdoğan, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmede Ankara’ya yapılacak işlere yardımcı olunacağını ve Ankara’ya yapılacak hizmetlere ket vurulmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

Halkın çok merak ettiği görüşmenin perde arkasını anlatan Selvi, Erdoğan’ın Mansur Yavaş’ı dikkatle dinlediğini ve ekiplerine not aldırdığını aktardı. Aralarında geçen futbol konuşmasını da aktaran Selvi, Mansur Yavaş’ın Ankaragücü’ne verilen destekten dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

'Hata yapılmış, düzeltilsin'

Görüşmede Gençlik Parkı’yla ilgili ödemelerin devam ettiği belirtilerek düzenleme talep edildi. Erdoğan, “Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin” diye talimat verdi.

Selvi, Belediye, ATO ve TOBB ortaklığı ile Akyurt ilçesinde bir fuar alanı yapıldığını bir türlü bitmediğini ve Erdoğan’ın not aldırarak bu konuda da adım atacağını aktardı.

Şehir Hastanesinin bağlantı yolları konusunun da masaya yatırıldığı görüşmede Erdoğan’ın “Bu bir şekilde çözülsün. Ya parasını verelim ya takas yapılsın” dediği öğrenildi.

Abdulkadir Selvi, Mansur Yavaş’ın Dikimevi-NATO Yolu arasında yapılacak olan metro hattına, belediyeye alınacak 350 zabıta kadrosuna, Çubuk-1 Barajı’nda hayvancılık yapan ailelerden, Mamak’taki kentsel dönüşümden dolayı belediyenin ödediği kiraya kadar her şeyi anlattığını söyledi.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan’ın sözlerinin damga vurduğunu belirten Selvi, ‘Erdoğan, Yavaş’ı, “Ankara’ya yapılacak işlere yardımcı oluruz. Bizim Ankara’ya yapılacak hizmetlere ket vurmamız söz konusu olmaz” diye uğurluyor’ dedi.