Abdulkadir Selvi açık açık uyardı! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girme kararıyla ilgili, "CHP medyasını, 'Akşener’e bu kadar saldırmayın, yarın lazım olabilir' diye uyarıyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü bildiklerim var" dedi.

Selvi, bugünkü yazısının "İyi Parti dik durabilecek mi?" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Meral Akşener, seçim ittifakı yapmayacakları konusunda her gün yeni bir adım atıyor. İyi Parti sözcüleri yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladıkça, CHP medyası hop oturup hop kalkıyor. Öyle ki Meral Akşener’i ellerine geçirseler bir kaşık suda boğacaklar. Ama Akşener sonunda çark edip, İstanbul ve Ankara’da ittifak yaparsa demokrasi kahramanı olacak. CHP medyasını, 'Akşener’e bu kadar saldırmayın, yarın lazım olabilir' diye uyarıyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü bildiklerim var."