  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Abdulkadir Selvi açık açık uyardı! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Abdulkadir Selvi açık açık uyardı! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 13:17:00 - 2023-09-20 13:34:46
Abdulkadir Selvi açık açık uyardı! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girme kararıyla ilgili, "CHP medyasını, 'Akşener’e bu kadar saldırmayın, yarın lazım olabilir' diye uyarıyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü bildiklerim var" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girme kararıyla ilgili, "CHP medyasını, 'Akşener’e bu kadar saldırmayın, yarın lazım olabilir' diye uyarıyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü bildiklerim var" dedi.

Selvi, bugünkü yazısının "İyi Parti dik durabilecek mi?" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Meral Akşener, seçim ittifakı yapmayacakları konusunda her gün yeni bir adım atıyor. İyi Parti sözcüleri yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladıkça, CHP medyası hop oturup hop kalkıyor. Öyle ki Meral Akşener’i ellerine geçirseler bir kaşık suda boğacaklar. Ama Akşener sonunda çark edip, İstanbul ve Ankara’da ittifak yaparsa demokrasi kahramanı olacak. CHP medyasını, 'Akşener’e bu kadar saldırmayın, yarın lazım olabilir' diye uyarıyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü bildiklerim var." 

Türkiye'de o tarihte çok ama çok büyük felaket yaşanacak! Ah vah ettiren uyarı geldi! Fazla zamanımız yok
Türkiye'de o tarihte çok ama çok büyük felaket yaşanacak! Ah vah ettiren uyarı geldi! Fazla zamanımız yok

Gündem

Türkiye'de o tarihte çok ama çok büyük felaket yaşanacak! Ah vah ettiren uyarı geldi! Fazla zamanımız yok
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kalkıyor mu! Flaş açıklama az önce geldi
Özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kalkıyor mu! Flaş açıklama az önce geldi

Gündem

Özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kalkıyor mu! Flaş açıklama az önce geldi


Ahmet Hakan, ona tam 1000 dolar bayılmış! Erdoğan detayı dikkat çekti
Ahmet Hakan, ona tam 1000 dolar bayılmış! Erdoğan detayı dikkat çekti

Medya

Ahmet Hakan, ona tam 1000 dolar bayılmış! Erdoğan detayı dikkat çekti


Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Gündem

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu


Kimse onun gibi net olamadı! Baktı olmadı, tak diye istifa etti
Kimse onun gibi net olamadı! Baktı olmadı, tak diye istifa etti

Medya

Kimse onun gibi net olamadı! Baktı olmadı, tak diye istifa etti


Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Gündem

Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu


Erdoğan'la buluşması çok konuşulmuştu! Elon Musk’tan dünyayı şaşkına çeviren karar
Erdoğan'la buluşması çok konuşulmuştu! Elon Musk’tan dünyayı şaşkına çeviren karar

Dünya

Erdoğan'la buluşması çok konuşulmuştu! Elon Musk’tan dünyayı şaşkına çeviren karar


 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23