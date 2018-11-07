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Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi haber

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz hafta Bursaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara başladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:25
Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi haber

Trabzonspor'da Bursaspor maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Bozdoğan, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bursaspor ile oynanan maçın devre arasında Abdülkadir'in sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu belirten Bozdoğan, "Maçın 73. dakikasında oyuncumuzun ağrılarının artması ve oynayamayacağını belirtmesi üzerine kendisini riske etmeyerek oyundan aldık. Koruma amaçlı dinlendirdiğimiz Abdülkadir Ömür'ün çekilen MR sonuçları sonrası gerekli tedavisini gerçekleştirip önce salonda, ardından da bugünden itibaren kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara başlattık" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:25
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Bursaspor
  4. Abdulkadir Ömür

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