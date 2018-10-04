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Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş adamları listesinde

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, İş ve ekonomi dergisi Capital’in “Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı” listesinde kendine yer buldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:11
Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş adamları listesinde
Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:11
  1. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu
  2. Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı
  3. Capital
  4. Murat Ülker
  5. Güler Sabancı
  6. Bülent Eczacıbaşı
  7. Hüsnü Özyeğin
  8. Ahmet Zorlu
  9. Adnan Bali
  10. Suzan Sabancı Dinçer
  11. Rifat Hisarcıklıoğlu
  12. Ferit Şahenk

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