Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş adamları listesinde
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, İş ve ekonomi dergisi Capital’in “Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı” listesinde kendine yer buldu.04 Ekim 2018 Perşembe 10:11
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı” listesinde yer aldı. İş ve ekonomi dergisi Capital’in “Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı” listesinde Konukoğlu’nun yanı sıraMurat Ülker, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Hüsnü Özyeğin, Ahmet Zorlu, Adnan Bali, Suzan Sabancı Dinçer, Rifat Hisarcıklıoğlu veFerit Şahenk gibi isimler yer alıyor.
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