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Siyaset Abdülhamit Han’ın torunundan Meral Akşener’e ayar
Siyaset

Abdülhamit Han’ın torunundan Meral Akşener’e ayar

CHP yandaşı Halk TV ekranına çıkıp, Abdülhamid Han’ı hedef alan İP Genel Başkanı Meral Akşener’e Abdulhamid Han’ın dördüncü kuşak torunlarından Nurhan Sultan Osmanoğlu’ndan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 15:34:00 -
Abdülhamit Han’ın torunundan Meral Akşener’e ayar

 yeniakit  Ankara 

CHP yandaşı Halk TV ekranına çıkıp, Ermeni ağzıyla Sultan 2. Abdulhamid Han’a ağır eleştiriler yönelten İP Genel Başkanı Meral Akşener’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, “Meral Hanım sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim? O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir” tepkisi gelmişti.

Akşener’e Abdulhamid Han’ın dördüncü kuşak torunlarından Nurhan Sultan Osmanoğlu’ndan da sert tepki geldi.

"Bu tamganın olduğu yerde iki yüzlülük yoktur"

Sosyal medya hesabından Akşener’e cevap veren Nurhan Sultan Osmanoğlu, “Osmanlı'nın doğduğu, piştiği ocak olan Kayı Ocağının tamgasını parti amblemi yapıp, Osmanlı'nın en zor zamanlarından tahta çıkıp devleti ayakta tutmaya çalışan Sultan Abdülhamid Han'a dil uzatanların siyasetine itibar etmeyin. Zira bu tamganın olduğu yerde iki yüzlülük yoktur” dedi.

Osmanoğlu’nun ifadeleri çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.

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Abdullah

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