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Abdulhamit Gül'den 31 Mart açıklaması: Özhaseki'nin liderliğinde Ankara'yı alacağız

Ankara'da, AK Parti seçim bürosunun açılışına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Özhaseki'nin liderliğinde Ankara'yı alacağız" dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:49

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Ankara'nın Sincan ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılışına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki'nin liderliğinde Ankara'da başarılı bir sonuç elde edeceklerini belirten Bakan Gül, 'Süresiz Nafaka' konusundaki çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna, "Zamanı gelince gerekli açıklamayı yapacağız" diyerek cevap verdi.

"Özhaseki'ye güçlü bir destek çıkacağına inanıyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'nın Sincan ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılışına katıldı. Bakan Gül 31 Mart Yerel seçimlerine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamasında, Sincan halkına desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtirken; "Sincan'ı çok büyütüp kalkındırdık. Daha da hizmet yapmaya devam edeceğiz. Bugün de vatandaşlarımızın çok büyük coşkusunu gördük. Belediye başkanımızın yaptığı hizmetlere karşı büyük bir teveccüh var. Sincan'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi adayımız Mehmet Özhaseki beye güçlü bir destek çıkacağına inanıyorum. Bu ilgi ve destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nafaka konusu

Bakan Gül, 'Süresiz Nafaka'nın düzenlenmesi kapsamındaki çalışmalar hangi aşamada?' sorusuna ise; "Onlara ilişkin açıklamayı yeri geldiğinde yaparız, yapıyoruz da" diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:49
  1. Ankara
  2. Abdulhamit Gül

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