Abdülhamid’in yadigârı işliyor

Sultan 2. Abdülhamid döneminde Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu’nun Ürdün’de bulunan kısmı, aradan geçen 113 yıla rağmen turistik geziler için de olsa hala hizmet vermeye devam ediyor. Dini, siyasi ve askeri amaçlarla yapılan ve 1 Eylül 1908’de düzenlenen törenle bizzat 2. Abdülhamid tarafından işletmeye açılan Hicaz Demir Yolu’nun hac yolculuğunu büyük ölçüde kolaylaştırması, Hicaz’a yönelecek dış saldırılar ve bölgede çıkabilecek isyanlara karşı önemli bir savunma vasıtası oluşturması amaçlanıyordu. Ancak I. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan gelişmeler nedeniyle demir yolu dört kısma ayrıldı. Hayfa-Semah hattı Filistin’de, Mudevvere-Medine hattı Hicaz Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan’da, Şam-Der’a, Der’a-Semah hattı Suriye’de, Der’a-Mudevvere hattı ise Ürdün’de kaldı. Ürdün’deki demir yolu hattı, aradan geçen 113 yıla rağmen hizmet vermeye devam ediyor ve halihazırda ülke içi turistik geziler için kullanılıyor. Hicaz Demiryolu Amman Tren İstasyonu Müdürü Zahi Halil, “Ülkenin kuzeyinden güneyine uzanan ve 452 kilometre uzunluğunda olan bu demir yolunun Ürdün’de bulunması ve aradan geçen 113 yıla rağmen hâlâ kullanılır durumda olması bizim için gurur kaynağı” diye konuştu.

Demir yolunun bakımı, geliştirilmesi ve korunmasının zor olduğunu dile getiren Halil, “Ürdün hattı halihazırda ülke içi turistik geziler için kullanılıyor. El-Mehatta (İstasyon) bölgesinden Giza’ya kadar 45 kilometrelik bir mesafede seferler düzenleniyor” dedi.

Demir Yolu Müzesi inşa ediliyor

Ülkedeki demir yoluyla ilgili mevcut projelere de değinen Halil, Türkiye’nin desteğiyle başkent Amman’da bir Demir Yolu Müzesi inşa edildiğini, müzenin kaba inşaatının tamamlandığını ve ince işlerinin tamamlanma aşamasında olduğunu aktardı. Müzenin, bölgedeki en büyük demiryolu müzelerinden biri olacağını ve çalışmaların 6 ila 8 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Halil, Türk hükümeti ile birlikte konuyu takip ettiklerini söyledi. Halil, Suriye’de durum normale döndüğünde karşılıklı ticaretin güçlendirilmesi için bu ülkeye seferlerin de yeniden düzenlenmeye başlayacağını söyledi.