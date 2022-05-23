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Siyaset Abdülhamid'e yaptıklarını Erdoğan'a yapmaya çalışıyorlar!
Siyaset

Abdülhamid'e yaptıklarını Erdoğan'a yapmaya çalışıyorlar!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Karar gazetesinin bugünkü manşetine taşıdğı “Doktorsuz ülke alarmı” haberi masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 13:56:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Karar gazetesinin bugün manşetten verdiği “Doktorsuz ülke alarmı” haberi konuşuldu.

Sözü edilen rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten Karahasanoğlu, yeni mezun sağlık çalışanlarına bu şekilde karamsarlık aşılanmaya çalışıldığının altını çizdi.

Karar gazetesinin haberinde tabip odası başkanının geçen yıl ülkeden giden doktorların sayısı olarak belirttiği 2000 rakamını sanki 2022 yılında giden doktor sayısı olarak belirttiğine vurgu yapıldı.

Abdulhamid hatırlatması

Karahasanoğlu bu tarz yalan ve provokatif haberlerle yüz yıl önce Sultan 2. Abdulhamid’e yapılmaya çalışılanın aynısının Recep Tayyip Erdoğan’a da yapılmak istendiğini söyledi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

BU SEFER ASLA BAŞARAMAYACAKLAR KAYBEDECEKLER NOKTA! KAZANAN ERDOĞAN VE TŪRKİYE OLACAK.
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