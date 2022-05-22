Abdulhamid Han'ın torunundan Akşener'e tokat gibi cevap: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz

Sultan II. Abdulhamid Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ayar verdi.

Akşener'in Abdülhamid Han hakkında söylediği sözlere tepki gösteren Osmanoğlu, "Evlad-ı OSMANLI olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP yandaşı Halk TV'ye konuk olan Meral Akşener, Abdülhamid Han üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak şunları söylemişti:

"Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum."

Başkan Erdoğan'ın cevabı gecikmedi

Meral Akşener'in hadsiz sözlerine Başkan Erdoğan'dan cevap gecikmedi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meral Hanım sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim? O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir."