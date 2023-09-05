Abdülhamid Han düşmanı Kaan Tangöz pedofili çıktı! "15 yaşındayken hayatıma girdi, 16 yaşındayken birlikte oldum"

RECEP YEŞİL İSTANBUL

A Milli Kadın Voleybol takımının eşcinseli Ebrar Karakurt'u aklınca sahiplenerek gündeme gelmeye çalışan Duman grubunun solisti esrarkeş Kaan Tangöze, Sultan Abdülhamid Han'a saldırdı.

Tangöze, A Milli Kadın Voleybol takımının şampiyonluk kutlamasında sahneye çıktı. Esrarkeş Tangöze sahneden kendisini izleyenlere "Boş yapma Abdulhamid" sloganı attırdı.

Esrarkeş Kaan pedofili çıktı!

Küçük aklıyla Abdülhamid Han'a saldıran esrarkeş, pedofili bir sapkın çıktı. Kaan Tangöze'nin 2016 yılında boşandığı eşi Seçkin Piriler'i aldattığı iddia edilen Kıvılcım Ural, 2017 yılında konuk olduğu Duymayan Kalmasın adlı magazin programında mide bulandıran şu ifadeleri kullanmıştı:



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"Biz 2,5 yıldır birlikteyiz. 6 yıllık bir ilişkimiz hiç olmadı. Ben insanları korumak için sustum. Özel hayatımı deşifre etmek istemiyorum. Biz Kaan ile dert ortağıyız.

"15 yaşımda hayatıma girdi"

Kaan, benim daha 15 yaşındayken hayatıma giren ilk erkek. Ben 16 yaşındayken Kaan ile birlikte oldum."

(Kıvılcım Ural'ın mide bulandıran açıklamaları o dönem haber olmuştu...)

"Sapkınlığın hesabı sorulmalı"

Kıvılcım Ural'ın yeniden gündem olan söz konusu açıklamaları Kaan Tangöze'nin pedofili bir sapkın olduğunu gözler önüne sererken vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı. Vatandaşlar, "Sapkınlığın hesabı sorulmalı" ifadelerini kullandı.