Abdulfettah es-Sisi'den İran'a savaş tehdidi: Ordu gönderilecek!
Sisi, İran’dan gelecek doğrudan tehditlere karşı ordunun Basra Körfezi ülkelerine sevk edileceğini açıkladı.07 Kasım 2018 Çarşamba 10:57
ABD'nin İran'da devreye soktuğu yeni yaptırımların ardından bölgede kartlar yeniden dağıtılıyor.
Mısır cunta lider Abdulfettah Sisi, İran'ın Mısır'ın bölgedeki müttefikleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yönelik bir tehdit oluşturması halinde orduyu Basra Körfezi ülkelerine göndereceğini duyurdu.
Mısır lideri Sisi'nin sözleri, Youm7 haber sitesinde yayınlandı.
Tehdidin Mısır’da Arap Kalkanı 1 adlı askeri tatbikat sırasında yapılması dikkat çekti.
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