ABD'nin yeni nesil “benzersiz” LongShot İHA açıklaması: İhalesini kazanan şirket belli oldu

ABD’nin LongShot Hava Hava Muharebe İnsansız Hava Aracı (İHA) ihalesini kazanan şirket belli oldu. LongShot’ı General Atomics geliştirecek.

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, LongShot programının bir parçası olarak havadan havaya füze atabilen ve havadan bırakılabilen insansız bir hava aracı geliştirmesi için General Atomics’i seçti.

General Atomics; avcı ve bombardıman uçaklarına, daha uzun mesafelerdeki hava tehditlerine karşı yeni bir esneklik kazandırabilecek bu insansız hava aracının uçuş testlerine yıl sonundan önce başlamayı umduğunu açıkladı.

Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, LongShot sözleşmelerinin ilk turunu 2021 yılında General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman’a verdiğini duyurmuştu, ancak proje üzerindeki çalışmalar aslında bir önceki yıl başlamıştı.

Proje ile mevcut 4. nesil avcı uçaklarının ve havadan havaya füzelerin angajman menzili ile görev etkinliklerinin arttırılması hedefleniyor. Konsept kapsamında LongShot’ı taşıyıcı platform olarak F-15’in tercih edildiği biliniyor.

Öte yandan General Atomics tarafından paylaşılan çizimde LongShot’ın; ön kısımda kanardlara, arkaya doğru ters çevrilmiş ana kanatlar a ve ters V şeklinde ikiz kuyruğa sahip olduğu görülüyor. Ana kanatların, İHA’nın savaş uçağından fırlatıldıktan sonra açılacak şekilde tasarlandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca, üste monte edilmiş hava alığının arkasında küçük aerodinamik kuyruk benzeri bir uzantıya ve çentikli bir buruna sahip.

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LongShot tasarımında İHA’nın, AIM-120 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ateşlediği görülüyor. İHA’nın füzeleri harici olarak mı yoksa dahili bir bölmede mi taşımasının amaçlandığı şu an için bilinmiyor.

Pentagon’un Mart ayında açıklanan 2024 Mali Yılı Bütçe Teklifi’nde projeyle ilgili şu bilgilere yer verilmişti: “LongShot programı, mevcut havadan havaya füzeleri kullanarak uzak menzillerden birden fazla düşman hedefe angaje olabilen havadan fırlatılan bir İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştiriyor. LongShot ya mevcut avcı uçaklarından harici olarak ya da mevcut bombardıman uçaklarından dahili olarak atılacaktır.

Bu program, operasyonel bir ortamda nispeten küçük bir İHA’dan havadan havaya füze fırlatmanın stabilite ve kontrol zorluklarını ele alacaktır.” (TheDrive)