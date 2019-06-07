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ABD’nin yaptırımlarına karşı Rusya ve Çin’den ortak cephe görüntüsü

ABD ile ortak problemleri olan Çin ve Rusya, Rusya’nın gösteri ekonomi forumunda iki komşu olarak birleşik bir cephe oluşturdu.

07 Haziran 2019 Cuma 16:23
ABD’nin yaptırımlarına karşı Rusya ve Çin’den ortak cephe görüntüsü

ABD ile ortak problemleri olan Çin ve Rusya, Rusya’nın gösteri ekonomi forumunda iki komşu olarak birleşik bir cephe oluşturdu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, forumda şeref misafiri olarak ağırlandı.


Üç günlük bir ziyaret için Çarşamba günü Moskova’ya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping,Kremlin’de Vladimir Putin ile yaptığı samimi görüşmede Rus liderini “En iyi dost” olarak niteledi.


St. Petersburg’daki yıllık Ekonomik Forum’un son oturumunda bir araya gelecek olan Putin ve Cinping’in, belirsiz iş havasına rağmen, yabancı yatırımcıları etkilemeye umdukları kaydedildi.


Pekin, Ekonomik Forumun son oturumundaDevlet Başkanı Şi Cinping’in sürdürülebilir kalkınma ve çok taraflı iş birliği konusunda konuşacağını belirtti.


Makro Danışmanlık Firmasının üst seviye partneri olan Christ Weafer, 2019 forumunun iki kutuplu bir dünyanın neye dönüştüğünü göstereceğini söyleyerek, “Aynı hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump Londra’da Kraliçe ile çay içerken Başkan Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i St. Petersburg’da ağırlayacak” dedi .


Şi Cinping’in, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden 5 yıl sonra, Batı ile Rusya’nın arasının açılması ve Rusya’nın doğu komşularına yaklaşması üzerine gerçekleştiğine dikkat çekildi.


Pekin’in ABD ile ticaret savaşı içinde kilitlendiği bir zamanda Moskova ile Pekin’in ekonomik bağları son yıllarda, Çin ağırlıklı olsa da gelişme gösterdi.


Şi’nin Moskova ziyaretinde, iki ülke arasındaelektronik ticaret, telekom, gaz ve diğer alanlarda onlarca anlaşma imzalandığı belirtildi. Çin lideri ilk defa yer aldığı Petersburg Ekonomik Forum’a bin kadar güçlü delegeyle katıldı .


Moskova’nın Ukrayna’daki faaliyetleri sebebiyle gerilen siyasi ilişkilere rağmen Avrupa Birilği’nin Rusya’ya yatırım yapmada birinci sırada geldiğine dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:23
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