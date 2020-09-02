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Gündem ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kararın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz’e yönelik ikiyüzlü bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:00:00 -
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan yıllardır, Avrupa’nın da desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’ye yönelik küstah çıkışlarda bulunuyor. Özellikle son dönemde Doğu Akdeniz’de artan gerilim nedeniyle Rum ve Yunan cephesi, Türklere karşı alenen tehditlerde bulunuyor. Buna rağmen küresel eşkıya ABD, bölgede gerilimi tırmandıracak ve tansiyonu artıracak skandal bir karara imza attı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada, GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah satma ambargosunun kaldırıldığını söyledi.

Pompeo’nun bu açıklamasının ardından Türkiye ve KKTC’den peş peşe tepkiler geldi. Yapılan açıklamalarda, ABD’nin söz konusu kararının barışı tesis etmeye yaramayacağı vurgulandı. Aynı zamanda Türklerle çatışma riskinin arttığına dikkat çekildi.

Pompeo’dan ikiyüzlü açıklama

Tepkilerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün bir açıklama daha yaptı. Gerilimi artıran taraflara silah desteği sağlamak için 33 yıllık yasağı delen ABD adına konuşan Pompeo, Doğu Akdeniz’de gerilimin azalmasını istedi.

Pompeo, “Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Herkesten bölgedeki gerginliği düşürmelerini istiyoruz” dedi.

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