ABD'nin truva atı ılımlı islam

Geçen yıl Ekim ayında Suudî Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ‘Ilımlı İslâm'a' döneceğini beyân etmişti. Bu beyândan sonra, unutulmaya doğru giden ‘Ilımlı İslâm Projesi' tekrar gündeme gelmiş oldu. Bu vesileyle Ilımlı İslâm, İslâm coğrafyasında yaşayan insanların zihin dünyalarına tekrar güncellenerek hatırlatılmış oldu. Suudî Arabistan bu açıklamadan sonra kendince ılımlaşmaya dönük bir takım açılımlar gerçekleştirdi. ABD ile ilişkilerini daha iyi bir seviyeye getirdi. İsrail ile ilgili olumlu görüşler dile getirildi. Ilımlı İslâm Projesi ismi ile gündeme getirilen ihanet planını ortaya koyan ABD ve İsrail işgal devletleri olduğu malumdur.

Emperyalistlerin başı olan ABD, yüzyıllardır İslâm coğrafyasını paramparça etme emelini taşımaktadır. ABD, Müslümanları ve İslâm'ı insanlık dışı vahşi ihanet planlarını uygulamak, işgal ve sömürüsünün önünde en büyük engel olarak görmektedir. Terör devleti İsrail'i, İslâm dünyasının kalbi olan Kudüs'e yerleştiren de ABD'dir. Müslümanları öz topraklarında esaret hayatına mahkûm eden Batı emperyalizmidir. ABD, daha rahat sömürmek uzun soluklu işgal için İslâm dünyasının geleceğini çizmeye çalışıyor. Müslümanları İslâmî değerlerden doğrudan doğruya uzaklaştırmayı başaramadığı için, bu ihaneti Ilımlı İslâm Projesiyle yapmaya çalışıyor. Bunu, daha önce birçok ülke, birçok cemaat, birçok kanaat önderi üzerinden yapmaya çalıştı. Şu an için Suud üzerinden yapmaya çalışıyor. Yarın, belki başka bir ülke üzerinden yapaya çalışacaktır. ABD, Müslümanları ılımlaştırma projesinden asla vazgeçmeyecektir. Çünkü Müslümanların güçlü olması demek, Batı'nın bitişi demektir.

"ILIMLI İSLAM PROJESİ BİR SEKÜLER KÖLELİK PROJESİDİR"

Ilımlı İslâm demek, aslında ılımlı sekülerizm demektir. Yani bu proje adı altında, Müslümanların hayatından İslâm'ın bütün değer yargılarını, hayat biçimini alıp atmak, onun yerine işgal, sömürü, zulüm ve egemenliklerine uygun kendi ürettikleri seküler değerleri, hayat biçimini inşâ etmektir. Hiçbir Batılı Müslümanların onurlu, huzurlu yaşamasını arzu etmez. Bunun yerine Müslümanların kendileri gibi yaşamasını, fakat bir köle konumunda olmasını isterler. Yani onlar gibi düşünecek, onlar gibi yaşayacak, onlar gibi inanacak, fakat onlarla aynı haklara sahib olmayacak modern köle halklar arzulamaktadırlar. Batının İslâm dünyasına çizdiği Ilımlı İslâm Projesi, bir seküler kölelik projesidir.

Başta ABD olmak üzere Batılı bütün emperyalist zalim devletler, kendilerini “Ehl-i Kitab”dan hristiyan olarak beyân ederler. Vahşice akıtmış olduğu mazlum Müslümanların kanlarına bir türlü doymayan işgal devleti olan İsrail'de kendisinin yahudi olduğunu itiraf eder. “Ilımlı İslâm Projesi” bunlara aid olduğu apaçık bir hakikattir. Ve Rabbimiz Allah, İman eden kullarını uyarıp, hainlerin kurduğu tuzağa düşmesinler diye dikkatli olmalarını emir buyuruyor!

İSLAM'IN SERTLİSİ ILIMLISI RADİKALİ OLMAZ

Kur'ân ve Sünnet penceresinden baktığımızda, İslâm'ın sertlisi, ılımlısı, radikali olmaz. İslâm, İslâm'dır ve başkalarının ekleyeceği hiçbir sıfata ihtiyacı olmayan, kâmil hayat nizamıdır. İslâm, kimsenin tekelinde değildir. İslâm, Allah (c.c.) tarafından bütün insanlığa gönderilmiş son ilâhî dindir.

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