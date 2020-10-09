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Aktüel ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru kovuldu
Aktüel

ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru kovuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:49:40 -
ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru kovuldu

DALLAS (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde, eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Jonathan Price'ı elektrikli silahla etkisiz hale getirip görev silahı ile öldüren Wolfe City polis memuru Shaun Lucas'ın işine son verildi.

Wolfe City yetkililerince yapılan açıklamada, cinayet zanlısı olarak yakalanan 22 yaşındaki polis memuru Lucas'ın görevine son verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Lucas'ın şehir ve polis departmanı politikasını "korkunç derecede ihlal ettiği" gerekçesiyle kovulduğu belirtildi.

Price’ın avukatı Lee Merritt, Lucas’ın kovulduğu haberiyle ailenin rahatladığını ancak bu kararın daha önceden alınması gerektiğini kaydetti.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanına bağlı çalışan Teksas Rangers dedektiflik bürosu, Lucas'ın pazartesi gecesi, cinayet zanlısı olarak yakalanıp Haunt County Hapishanesine konulduğu ve hapishane kayıtlarında kendisi için 1 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiğini açıklamıştı.

- Tehlike oluşturmadığı halde vuruldu

Teksas Rangers'ın açıklamasına göre, cumartesi gecesi bir alışveriş mağazasında çıkan tartışmanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis memuru Shaun Lucas, siyahi Price'ı gözaltına almak istedi.

Mağazadan ellerini havaya kaldırmış şekilde çıkan 31 yaşındaki Price, polisten uzaklaşmak istedi. Polis memuru Price'ı önce şok silahı ile etkisiz hale getirdi, sonra da tehlikesiz durumda olmasına rağmen görev silahıyla vurarak öldürdü.

İnsan hakları avukatı Lee Merritt, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, polis memuru Lucas'ın çevrenin baskısı sonucu ''olaydan ancak birkaç gün sonra'' tutuklanmasını eleştirdi.

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