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ABD'nin tehdit mektubuna çok sert cevap! "Türkiye aldığı karardan vazgeçmez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pentagon'dan Ankara'ya gelen F-35 mektubuna "Türkiye aldığı karardan vazgeçmez, S-400'ler Türkiye'ye gelecek ve konuşlanacak. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez" yanıtını verdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:56
ABD'nin tehdit mektubuna çok sert cevap! "Türkiye aldığı karardan vazgeçmez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

ABD'nin F-35 mektubu

Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.

İdlib'deki son durum

İdlib'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Bu sabah 10'uncu gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konu ile ilgili görüşüyoruz. Rejim bu saldırılarını sürdürürse gereğini yapıyoruz. Bundan kimsenin tereddütü olmasın.

Türkiye'de ifade özgürlüğü anayasa garantisi altındadır. Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar beş yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özürlüğü kapsamına giriyor Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:56
  1. Ankara
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
  4. ABD
  5. S-400
  6. çok sert cevap

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