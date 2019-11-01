ABD’nin skandal kararına yanıt! ‘Tarih ışığında arşivlerimizi açtık’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Barış Pınarı Harekatını katliam gibi göstermelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Barış Pınarı Harekatı Suriye Kürtlerine dönük katliam gibi gösteriyorlar. Bunu başlamadan da harekete esnasında da yaptılar. Bizde somut olarak sorduk, kaç Kürt öldü, hangi PKK grup dışında bundan zarar gördü. Hangi kitleler on binler evlerinden mahrum oldular. Bunları gösterin dediklerinde bize bir şey göstermediler. Orada PKK büyük darbe yedi. Suriye Kürtlerinin tamamı PKK destekliyor gibi bölge Kürtleri gibi bir atmosfer yaratıp bunun üzerinden Kürt kardeşlerimize haksızlık yapıyorlar.

Terörizmi kesin bir şekilde ret eden binlerce Kürt var. Sanki PKK’lı olmayan Kürt Kürt değildir örgütün yaptığı propagandayı bir cümle haline getirip bir siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bizim bu orta ve uzun vadede dikkat etmemiz gereken bir mesele. Bu başka bir oyun üzerinden Kürt’leri piyon olarak kullanmak istiyorlar ben Kürt kardeşlerimin buna alet olmayacaklarından şüphem yok. Ermeni soykırımla Kürtlere yapılanları mukayese ederek başka bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kürtler, Türk’ler Arap’lar bu coğrafyada yüzyıllardır birlikte yaşıyorlar. Tatlı günleri birlikte yaşadık, acı günlerin yasını birlikte tutarız. Dışarıdan birisinin gelip acıları yarıştırmasına ihtiyacımız yok bizim. Tarih ışığında arşivlerimizi açtık, davetimiz geçerlidir. Bu mantıkla bakınca gelin Amerika ve Avrupa tarihini masaya yatıralım” dedi.

“Destek vermek demektir”

“Bir teröriste general demek terörizme destek vermek demektir. Mazlum Kobani ismi daha sonra verilmiş bir isimdir” diyen Kalın, “Bu kişi elinde birçok Kürt kadın olan bir teröristtir. PKK üst düzey yöneticilerinden bir tanesidir. Bununla ilgili yargılamalar yapılmış ve kırmızı bültenle aranmaktadır. Bununla ilgili çok bilgi ve belge vardı. PKK örgüt toplantılarında Amerika’nın terörist dediği toplantıların bütün görüntüleri var. ABD terör örgütü dediği PKK mensubu olan bir kişiye general diye bir isimleme yapılması doğrudan ve ya dolayla destek vermektir. Cumhurbaşkanımızın kesin kararıyla, ABD bu kişinin oraya adım atması halinde iadesi için talebimizi ilettik. Tabi eğer bu kişi Amerika’ya davet edilir ve giderse bu ilişkilere çok ciddi zarar verir. Bundan sonra bunun takipçisi olacağız. Terörle mücadele ancak tutarlı bir şekilde yapılırsa netice verir. Terörist gruplar arasında seçim yaparak, terörle mücadele edemeyiz. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. DEAŞ küresel bir terör örgütü olarak tanımlandı batılı hedefleri vurduğu için” diye konuştu.

“Bir kazanımdır”

Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin konuşan Kalın, “Bu terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi terörle mücadele açısından kazanımdır. Keşke daha önce yapılsaydı, DEAŞ’la mücadele gösterdiğimiz kararlılığı daha önce gösterselerdi, daha önce bertaraf edilseydi. Fakat hemen ardından YPG kredi çıkarılması kabul edilemez. YPG istihbari bilgileri olduğu gibi kelimler kabul edilmez. Bu adam öldürüldüğü yere nasıl geldi. İdlib bölgesine nasıl geldi. YPG kontrolü altında olan yerlerden geldi. O zaman neden müdahale etmediler, bu bizim hakkımız. Buradan YPG paye verilmesi kabul edilemez” dedi.

“Kullanışlı bir enstrüman”

Suriye, Irak ve başka bölgeleri de katarak devlet kurmak isteyenlerin olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Kalın, “Suriye’de Irak’ı katarak bölgedeki başka bölgeleri de katarak kendileri için kullanışlı bir enstrüman haline gelecek bir devlet kudurmak isteyenler var. Bunun için Kürtleri araç olarak kullanmak isteyenler var, bunun yolunu PKK ile yapmaya çalışıyorlar. Bunu antitezi olarak DEAŞ’la mücadele için bunları silahlandırdık dediler. Sizler 1 buçuk yıl önce DEAŞ bitti dediniz, neden bu kadar silah vermeye devam ediyorsunuz. Barış pınarı harekatı hesapları dağıttığı için tepki biraz fazla geldi. Çok beklenmedik bir tepki değildi. İki şey bir araya geldi. Türkiye’nin bağımsız bir politika izleyip olaya müdahale etmesi, iki piyon olarak kullandıkları örgütlerin bu kadar kısa sürede mevzi kaybetmesi. Onlarda beklemiyorlardı. 3-4 yıldır kurmaya çalıştıkları oyunlar bir anda dağıldı” şeklinde konuştu.

Kalın "Erdoğan ABD'ye gidecek mi?" sorusuna "Trump gitmemizi çok istiyor 3 -4 güne belli olur" yanıtını verdi.