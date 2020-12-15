ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi bir an önce ABD ile koordinasyon içinde S-400 sorununu çözmeye davet ediyorum. Türkiye değerli bir müttefikimiz ve ABD'nin önemli bir bölgesel güvenlik ortağıdır. Bir an önce Türkiye'nin S-400'e sahip olması engelini ortadan kaldırarak verimli savunma sektörü iş birliğimizi sürdürmeyi umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Pompeo, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye karşı alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) CAATSA kapsamında yaptırım kararı alındığına işaret eden Pompeo, "Yaptırımlar, SSB'ye tüm ABD ihracat lisansı ve yetkisinin yasaklanmasını, SSB Başkanı ve diğer SSB çalışanlarının mal varlıklarına el konulmasını ve vize kısıtlamasına dahil edilmesini kapsıyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, "ABD, birçok vesile ile Türkiye'ye S-400 alımının ABD ordusunun teknolojisini ve personelini tehlikeye atacağı, Rusya'nın savunma sektörüne ek fon sağlayacağı ve Rusya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine erişim sağlayacağı konularında uyarıda bulunmuştur. Ancak buna rağmen Türkiye, alternatifleri bulunmasına rağmen S-400 satın alma ve test etme konusunda kararlı davranmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu adımının, F-35 programından çıkarılması ile sonuçlandığına işaret eden Pompeo, CAATSA yaptırımlarını uygulama konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Pompeo açıklamasında, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi bir an önce ABD ile koordinasyon içeresinde S-400 sorununu çözmeye davet ediyorum. Türkiye değerli bir müttefikimiz ve ABD'nin önemli bir bölgesel güvenlik ortağıdır. Bir an önce Türkiye'nin S-400'e sahip olması engelini ortadan kaldırarak verimli savunma sektörü iş birliğimizi sürdürmeyi umuyoruz."

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin bu kararına çok sert tepki geldi. Dışişleri açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

ABD’nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.

Türkiye’yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da bir çok vesileyle bu konuda Türkiye’nin haklılığını teslim etmiştir.

Öte yandan, S-400’lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO’nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir.

Bu itibarla, ABD’nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.

Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir.

Bu anlayışla, ABD’yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Hedefteki isim konuştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı alınmasına yönelik, "Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadesini kullandı.

Demir, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefinde kararlı olduklarını dile getiren Demir,değerlendirmesinde bulundu.

Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaptırım kararını elimizin tersiyle ittik. Milli meselemiz, onurlu duruş gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır. Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye’nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD’nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır. NATO müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz. Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir. ABD'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz.