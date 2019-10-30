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Gündem

ABD’nin skandal kararına dikkat çeken çıkış: Türkiye'ye şantaj yapılıyor

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane edip Türkiye'ye yaptırım uygulamayı öngören tasarıyı şantaj ve tehdit olarak yorumlandı.

2019-10-30 18:37:00 -
ABD’nin skandal kararına dikkat çeken çıkış: Türkiye'ye şantaj yapılıyor

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, ABD Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etmesini 'şantaj ve tehdit' olarak niteledi.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar öngören tasarıyı Telegram hesabından değerlendiren Poklonskaya, "Washington, kimin dost kimin düşman olduğunu artık karıştırıyor. Ankara'ya yaptırım uygulama kararı, Washington'un oybirliği yapamadığını ve diplomasiyi 'şantaj ve tehdit' kullandığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Poklonskaya, Washington'un diğer egemen devletlere yönelik umursamaz tutumunun ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanlığı için günlük olarak yürütülen özenli ve sıradan bir çalışması haline geldiğini ifade etti.

"Bu politika, küresel kararlar alma ehliyetinin fiilen yitirilmesine ve ABD'nin giderek daha az ülke tarafından dünya lideri olarak görülmesine yol açtı, zira liderin ana özelliği adaletli olmasıdır" diye devam eden Poklonskaya, küresel politikanın ve geleceğin tek bir ülkenin çıkarları üzerine inşa edilemeyeceğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etmişti.

Bakanlar, askeri anlaşmalar, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ve Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçmişti.

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Yorumlar

Sadık

Bizim dansözlerden daha iyi kıvırıyorlar bir o yana bir bu yana
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karlıdağlar

kuzey Suriyede büyük oyun bozulunca yahudiler ve amerikanlar çıldırdı!avrupa da çıldırdı.
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