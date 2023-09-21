ABD’nin şımarttığı Ermeni teröristlere cevap sahada verildi! 24 saat yetti

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Karabağ’da Ermeni terör mevzilerine yönelik başlatılan antiterör operasyonunu Akit’e değerlendiren Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Azerbaycan’ın 19 Eylül’de Karabağ’daki Ermeni teröristlere yönelik başlattığı antiterör operasyonunun son derece yerinde olduğunu belirterek, “Çünkü Ermenistan bir terör devletidir. Ermeniler, Taşnak ve Hınçak, ASALA gibi terör örgütlerini kurarak sürekli Türklere, sivillere saldırmıştır. Türkiye ve Azerbaycan’da Türklere karşı katliamlar düzenlemişlerdir. Ermenistan hukuk ve anlaşma tanımaz bir devlet olduğunu ateşkesi ihlal ederek, mayınlar döşeyerek defalarca göstermiştir. Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı’nda tüm Karabağ toprakları kurtarılmak üzereyken uluslar arası girişimlerle harekat durdurulmuştu. Ermeniler Karabağ’ın bir kısmında kalmıştı. Orası da çıbanbaşı olmuştu. Bu bölgedeki Ermeni teröristler iyice azgınlaştılar. Mayınlar döşeyerek Türk askerlerini, polislerini şehit ettiler. Sürekli taciz saldırıları düzenlediler. Barışı, ateşkesi sürekli ihlal ettiler. Arkalarına aldıkları ABD ile geçtiğimiz günlerde ortak tatbikat yapıp bize mesaj vermek istediler. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Ermeniler her zaman başkalarının arkasına sığınarak sürekli Türklere saldırmışlar, zoru gördüklerinde de arkalarına bakmadan kaçmışlardır. Allah’ın izniyle yine öyle olacaktır” dedi.

“Ermeni askerlerinin kaçması Azerbaycan Ordusunun gücünü göstermiştir”

“Azerbaycan’ın terör operasyonu olarak Ermenistan ordusuna karşı harekatı, Ermenistan ordusunun bir terör örgütü olarak nitelendirilmesi açısından da son derece önemlidir” diyen Yaycı Paşa şöyle devam etti: “Operasyonların başlamasıyla Azerbaycan Ordusu’nun ne kadar güçlü olduğunu tekrar görüyoruz. Operasyonun başlamasıyla Ermenistan askerlerinin kaçmaya başlaması, mevzilerini terk ederek bozguna uğraması bunun yeni ispatıdır. Azerbaycan’ın özellikle elektronik harp konusunda uzmanlaşması ve Ermenistan’ın elektronik tesislerini imhası çok önemlidir. Azerbaycan’ın Ermenistan-ABD ortak askeri tatbikatı Eagle Partner-2023’ün son günü bu operasyonu başlatması hem Batı’ya hem Ermenistan’a hem de Ermenistan’ı destekleyen tüm güçlere karşı ciddi bir mesajdır. Allah Türk Ordusunu muzaffer eylesin.”

Ermenileri destekleyen ABD ve diğer güçlere mesaj!

TÜRK DEGS Güvenlik Bilimleri Direktörü Şafak Yıldırım da, “13 Eylül 2023 tarihinde adeta Azerbaycan ve Türkiye’ye bir ültimatom niteliğinde olan Eagle Partner 2023 yani Ermenistan-ABD ortak askeri tatbikatının son gününe denk gelecek şekilde başlatılan bu operasyon, Ermenistan’a destek sunan ABD’ye ve diğer güçlere en karşı net tavır oldu” ifadelerini kullandı.

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Yıldırım şunları söyledi: “1990 yılından bu yana devam eden ve 2020’de yeniden alevlenen Karabağ’ın bağımsızlık mücadelesi, Türk milleti ve tüm dünya için önemli bir dönemeç olmuştur. 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan’ın elde ettiği mutlak zafer, bölgedeki istikrarı yeniden tesis etme yolunda önemli bir adım olmuş ve taraflar arasında bir ateşkes antlaşmasının imzalanmasına yol açmıştır. Anlaşmaya göre, Azerbaycan’ın savaş sırasında ele geçirdiği bölgeler kendisinde kalacak, Ermenistan ise Kelbecer, Ağdam ve Laçın rayonlarını Azerbaycan’a teslim edecekti. Ayrıca Rusya barış gücü bölgeye konuşlanacak ve Azerbaycan’a Nahçıvan ile doğrudan kara bağlantısı sağlayacak bir koridor açılacaktı. Fakat Ermenistan tarihte her zaman olduğu gibi bu antlaşmaya uymayarak 2020’den günümüze kadar olan süreçte defalarca ateşkesi tek taraflı bozacak askeri eylemlere, sivillere yönelik saldırılara ve hukuk tanımaz faaliyetlere imza attı. 19 Eylül 2023 tarihinde geldiğimizde ise Azerbaycan artık bıçağın kemiğe dayandığını ilan etti. 13 Eylül 2023 tarihinde adeta Azerbaycan ve Türkiye’ye bir ültimatom niteliğinde olan Eagle Partner 2023 yani Ermenistan-ABD ortak askeri tatbikatının son gününe denk gelecek şekilde başlatılan bu operasyon, Ermenistan’a destek sunan ABD’ye ve diğer güçlere en karşı net tavır oldu. Bu kararlı duruşu ve 2020 yılındaki büyük hezimetten gerekli dersi almış olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ‘Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan’la savaşa girmeyecek’ açıklamasında bulundu. Karabağ’daki gelişmeler ve son süreç, Türk milleti için büyük bir dersi içinde barındırmaktadır. Dünyanın en farklı düşman kamplarını temsil eden İran ve ABD gibi ülkeler, Ermenistan meselesi etrafında bir araya gelerek adeta tek bir yürek olmuşlardır. Bu durum, Türk milletinin birlik ve dayanışma içerisinde olmasının önemini bir kere daha göstermiştir. Son operasyon bizlere göstermektedir ki Ermenistan’ın terör, tedhiş ve zulüm stratejisi artık Azerbaycan üzerinde işe yaramıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ı terör mengenesine almaya çalışan Ermenistan bunu başaramadığı ve ayrım oluşturamadığı gibi aksine her saldırısında sadece Türkiye ile Azerbaycan’ı değil aynı zamanda diğer Türk devletlerini de birbirine bağlıyor. ”