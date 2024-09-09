  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD’nin sevk ettiği binlerce tır silah Türkiye’ye karşı mı kullanılacak?
Gündem

ABD’nin sevk ettiği binlerce tır silah Türkiye’ye karşı mı kullanılacak?

Yeniakit Publisher
2024-09-09 22:08:00 -
ABD’nin sevk ettiği binlerce tır silah Türkiye’ye karşı mı kullanılacak?

ABD Savunma Bakanlığı, DAEŞ ile mücadele bahanesiyle “Suriyeli muhalifler” olarak tanımladığı PKK/PYD-YPG’li teröristlere 2015 yılında başlattığı eğit-donat programının sürdüğü ortaya çıktı.

Türk güvenlik kaynaklarının elde ettiği bilgilere göre ABD, sözde “eğit-donat” programı kapsamında şimdiye kadar 100 bini aşkın PKK/YPG’li teröriste askeri eğitim verdi. Türk tarafı, söz konusu eğitimlerle Suriye’nin kuzeyine sevk edilen on binlerce tır askeri araç gereç ve silahın aynı planın parçası olduğunu değerlendiriyor.

SİLAHLAR KORUGAN TÜNELLERE DEPOLANIYOR!

Edinilen bilgilere göre, 2015 yılından beri bölgeye onlarca tırlık konvoylarla sevk edilen modern askeri araç, silah ve teçhizat, PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde yer altına inşa edilen korugan tünellere depolanıyor.

Binlerce PKK/YPG’li teröriste askeri eğitim verilirken bir yandan da on binlerce tırlık askeri malzeme ve silahın bölgeye sevk edilmesinin arkasında Siyonistlerin Türkiye sınırına yığınaklanma ve zamanı geldiğinde Türkiye’yi güneyinden vurma hesaplarının yattığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Siyonist terör devleti İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım saldırıları Lübnan ve Suriye’ye yayılma eğilimi gösterirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, savaşın kendi belirledikleri hedeflere varıncaya kadar durmayacağına yönelik açıklamaları da Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin sözde vaat edilmiş topraklar inanışı kapsamında hedef alınacağı şüphesini artırıyor. İsrail yönetiminden zaman zaman yapılan savaşın yayılacağına yönelik açıklamalar ve Türkiye sınırına ABD tarafından yapılan askeri sevkiyatlar, gözü dönmüş Siyonistlerin savaşı Türkiye sınırına kadar taşımaya kararlı olduğu yorumlarını beraberinde getiriyor.

PKK/YPG Suriyeli çocukları kaçırıyor!
PKK/YPG Suriyeli çocukları kaçırıyor!

Dünya

PKK/YPG Suriyeli çocukları kaçırıyor!

Irak ve Suriye'de hendeklere gömüldüler! PKK/YPG'ye ağır darbe
Irak ve Suriye'de hendeklere gömüldüler! PKK/YPG'ye ağır darbe

Dünya

Irak ve Suriye'de hendeklere gömüldüler! PKK/YPG'ye ağır darbe

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Gündem

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

ABD güçlerinden, Fırat nehrinin kıyısına PKK/YPG'li terörist yığınağı
ABD güçlerinden, Fırat nehrinin kıyısına PKK/YPG'li terörist yığınağı

Dünya

ABD güçlerinden, Fırat nehrinin kıyısına PKK/YPG'li terörist yığınağı

Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.
Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.

Gündem

Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.

Suriye’de aşiretler YPG ile çatışıyor
Suriye’de aşiretler YPG ile çatışıyor

Gündem

Suriye’de aşiretler YPG ile çatışıyor

Yahudi ajanı sınırda görüldü! PKK/YPG kamplarında ortaya çıktı
Yahudi ajanı sınırda görüldü! PKK/YPG kamplarında ortaya çıktı

Gündem

Yahudi ajanı sınırda görüldü! PKK/YPG kamplarında ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23