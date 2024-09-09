ABD’nin sevk ettiği binlerce tır silah Türkiye’ye karşı mı kullanılacak?

Türk güvenlik kaynaklarının elde ettiği bilgilere göre ABD, sözde “eğit-donat” programı kapsamında şimdiye kadar 100 bini aşkın PKK/YPG’li teröriste askeri eğitim verdi. Türk tarafı, söz konusu eğitimlerle Suriye’nin kuzeyine sevk edilen on binlerce tır askeri araç gereç ve silahın aynı planın parçası olduğunu değerlendiriyor.

SİLAHLAR KORUGAN TÜNELLERE DEPOLANIYOR!

Edinilen bilgilere göre, 2015 yılından beri bölgeye onlarca tırlık konvoylarla sevk edilen modern askeri araç, silah ve teçhizat, PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde yer altına inşa edilen korugan tünellere depolanıyor.

Binlerce PKK/YPG’li teröriste askeri eğitim verilirken bir yandan da on binlerce tırlık askeri malzeme ve silahın bölgeye sevk edilmesinin arkasında Siyonistlerin Türkiye sınırına yığınaklanma ve zamanı geldiğinde Türkiye’yi güneyinden vurma hesaplarının yattığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Siyonist terör devleti İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım saldırıları Lübnan ve Suriye’ye yayılma eğilimi gösterirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, savaşın kendi belirledikleri hedeflere varıncaya kadar durmayacağına yönelik açıklamaları da Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin sözde vaat edilmiş topraklar inanışı kapsamında hedef alınacağı şüphesini artırıyor. İsrail yönetiminden zaman zaman yapılan savaşın yayılacağına yönelik açıklamalar ve Türkiye sınırına ABD tarafından yapılan askeri sevkiyatlar, gözü dönmüş Siyonistlerin savaşı Türkiye sınırına kadar taşımaya kararlı olduğu yorumlarını beraberinde getiriyor.