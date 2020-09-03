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Gündem ABD'nin savaş suçları araştırılınca düğmeye bastılar
Gündem

ABD'nin savaş suçları araştırılınca düğmeye bastılar

ABD'nin Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatao Bensouda ve diğer savcılık yetkililerine yönelik yaptırım kararını hukuka yapılmış bir saldırı olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 03:07:00 -
ABD'nin savaş suçları araştırılınca düğmeye bastılar

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçlarını araştıran UCM yetkililerine yönelik ABD'nin bugün uygulamaya başladığı ekonomik yaptırımlarının, mahkemeye ve hukukun üstünlüğüne karşı bir saldırı olduğu belirtildi.

UCM'ye Taraf Ülkeler Konseyi Başkanı O-Gon Kwon, ABD'nin kararını kabul etmediklerini söyledi.

Kwon üye ülkeleri UCM'ye karşı yapılan bu saldırıya karşı destek vermeye çağırdı.

UCM tarafından Mart ayında ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçları iddiaları hakkında soruşturma başlatılması yetkisi virilmiş ve bu adım ABD yönetiminden büyük bir tepki almıştı.

Trump yaptırım kararı almıştı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 11 Haziran 2020 tarihli kararnameyle, UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağını da içeren yaptırımlara izin vermişti.

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