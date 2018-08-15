ABD'nin rakibi Çin'den Türkiye hamlesi! Alüminyum ithal edecek
Türkiye'ye karşı haksız yaptırımlar uygulayan ABD'ye Uzak Doğu'daki en büyük rakibi Çin'den karşı hamle geldi. Güvenilir kaynaklara dayandırılan habere göre Çin, Türkiye'den alüminyum ithal edecek.15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
ABD'nin Papaz Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararının ardından Türk alüminyumuna Çin talip oldu.
ABD'nin Uzak Doğu'daki rakibi Çin, Türkiye'den alüminyum alacak, hem de ticaret yerli para birimleri üzerinden gerçekleşecek.
TÜRK LİRASI VE RUBLE KULLANILACAK
Özellikle teknoloji üretiminin kalbi konumunda olan Çin'in; hammadde bazında ihtiyacı alüminyumu Türkiye'den tedarik edecek. Twitter'ın güvenilir Rus kaynaklarından Russia Markets'e dayandırılan haberde, Çin'in Türkiye ve Rusya'dan hammadde teminini sağlayacağını ve bu ticarette de para birimi olarak TL ve Ruble'nin esas alınacağı açıklandı.
ABD YAPTIRIMLARI
ABD'nin geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe soktuğu çelik ve alüminyumda ek vergi uygulamaları maliyetleri artırma tehlikesini ortaya çıkartmış, ticari anlaşmaları zora sokmuştu. Her ne kadar bu anlaşma yürürlüğe girdiyse de Çin alüminyum üreticilerinin elini rahatlatacak hamleyi yapacak.
Her ne kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmese de ilerleyen günlerde Çin'in resmi adımı atarak ticari yönünü Türkiye'ye çevirmesi bekleniyor.
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