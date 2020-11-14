  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 09:43:38 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

İSTANBUL (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 236'ya yükseldi.

Perşembe gününü 43,53 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 42,70 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,12 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 41,12 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket
Gündem

Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket

27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları ateşe veriyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdul..
Ermenistan saflarında savaşan teröristler için harekete geçildi
Dünya

Ermenistan saflarında savaşan teröristler için harekete geçildi

Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan saflarında savaşan PKK/PYD/YPG'li teröristler hakkında soruşturma açıldı.
Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?
Dünya

Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?

Türkiye taraftarı olan Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, Azerbaycan'ın Rusya'nın dayatmasıyla Azerbaycan'ın alelacele Ermenistan ile anlaşma im..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay