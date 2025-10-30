ABD’nin nükleer çıkışına Rusya’dan rest! İşte şimdi korkulan oluyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dimitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere nükleer silah konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması yönünde talimat verdiğini hatırlatan Peskov, "Bu konuda moratoryum var" ifadesini kullandı.

Trump’ın, başka ülkelerin nükleer silah denediğini iddia ettiğini dile getiren Peskov, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, Rusya’da nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ve "Poseidon" insansız denizaltı aracının test edilmesinin nükleer deneme olmadığını savundu.

TRUMP’A DOĞRU BİLGİ VERİLDİĞİNİ SANIMYORUM

Peskov, "Her ülke kendi savunma sistemlerini geliştirme yönünde çalışmalar yapıyor. ABD egemen bir ülke ve egemen kararlar alma hakkına sahip. Trump’a Rusya’daki denemelerle ilgili doğru düzgün bilgi verildiğini umuyorum. Bu, nükleer deneme olarak yorumlanamaz. Ancak durdurulan nükleer silah denemelerin yapılması durumunda Rusya aynı adımları atar. Eğer biri moratoryum dışına çıkarsa Rusya da bu durumda aynı şekilde hareket edecek" ifadesini kullandı.

ABD'nin nükleer denemeleri yeniden başlatma planlarını Rusya'ya resmen bildirmediğini söyleyen Peskov, iki ülke arasında yeni bir silahlanma yarışının söz konusu olmadığını vurguladı.